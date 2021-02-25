提離職被約談！主管抖「當初錄取真相」 女臉綠懷疑人生
編輯中心/綜合報導
2021-02-25 10:33:07
每個人在一份工作環境久了之後，可能因工作不適合或是想轉換跑道而提離職，常常主管也會試圖挽留，好讓公司流動率不要太高，以免又要重新訓練新人。近日，就有網友分享自己提離職後，被主管約談，沒想到主管卻吐露「當初錄取的真相」，讓她瞬間懷疑人生，貼文引發熱議。
原PO在「Dcard」貼文指出「最近因為要離職了，所以跟公司提出之後，主管就把我叫去談話，結果主管竟然跟我說『當初要面試我的時候，公司還有點猶豫要不要錄取妳，因為妳的身材胖胖的，怕有健康問題』」。「當下我就傻眼了，其實一直以來我會因為我的身材而感到畏懼找工作，害怕因為自己的身材，所以不敢應徵櫃檯類或是服務業，自己也很自卑，但實際職場真的是這樣嗎？會因為身材很難錄取？」貼文一出，網友紛紛回應「這是現實面，當你需要面對客戶那些時，就必要考量」、「沒發現業務都很帥很正嗎？當然有影響」、「在某些職業身材和臉蛋，比什麼能力都還重要」、「有些行業真的就是需要臉蛋跟身材，很加分，這是殘酷的但也是實話」、「外表真的有差，剪短染頭髮後從來面試沒有這麼順利過」。另外，也有人專業分析「其實外觀真的多少會有影響，以主管的角度來看，如果員工健康關係做不久離職，會導致原本您所在的崗位有空缺 而一些美妝店、服飾店、健身房等也是對應到的員工形象不外乎是很會化妝、皮膚好、會穿搭、身材苗條等，雖然很現實，但當你以顧客的角度來看，如果一位服務你的人(上述所提的職業)不符合那些條件，你自己是否會感到困惑呢？」（編輯：張嘉哲）