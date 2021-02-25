重金聘女家教「兒成績突飆高」！家長看監視器知崩潰真相
編輯中心/綜合報導
2021-02-25 11:42:26
不少家長為了孩子的課業著想，會聘請家教幫忙輔導兒子的學業，希望能讓孩子成績不斷進步。不過，大陸近期就有名女家教，因輔導效果極好而有不少家長爭相聘請，但就有家長某天打開家中監視器，意外揭露女家教的「輔導真相」。
據《網易新聞》報導，有名英國籍的29歲女教師於2018年到廣州一所貴族學校做英語外教，閒暇之餘，女教師也會接些家教工作，其專門輔導國中、高中的學生。但值得注意的是，該名女教師課程收費昂貴，但經過她的教導，學生的成績都會突飛猛進。對此，2020年5月就有一名家長意外知曉消息後，立馬決定花大錢聘請女家教於每週五到家中替兒子上課。不過，這名家長因工作需求，導致長期不在家，所以加裝監視器於客廳，以此掌握家中即時狀況。但沒想到，某日家長打開監視器，竟發現兒子與女家教在沙發上上演「愛情動作片」，離譜的畫面映在他們的眼中，也瞬間知曉女家教輔導成功的秘訣，就是「成績進步就可以跟老師做一次」。事後該名家長也立馬搭飛機回廣州，隨即質問兒子來龍去脈，兒子才坦承，是老師先出手，且雙方半年內已發生過十幾次關係。此外，經警方調查後發現，除了該名孩子外，另還有5名學生有相同經歷，均年滿14歲，且都坦承是自願與老師發生關係，所以不願提告。但該事風波越鬧越大，最終這名女家教遭學校開除，也因護照到期返回英國。（編輯：陳雅雲）
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