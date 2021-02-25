客點60瓶水！外送員喊重求饒 同行嘆：外送不是這樣用的
編輯中心/綜合報導
2021-02-25 11:58:50
外送平台近年崛起後火速發展壯大，現在民眾不只可以在平台點到熱食、飲料，還能購買生鮮雜貨及生活用品，讓你免出門也能輕鬆購物。不過就有外送員抱怨，接到客人一次購買「60瓶礦泉水」的單，讓他直呼實在太重根本載不動，更有其他外送員怒轟「你自己平常不會這樣買，卻在外送平台下這樣子的單？」引發熱議。
有位外送員在《UberEats全台討論區》臉書社團發文，貼出照片抱怨客人點了60瓶600CC的礦泉水，照片中可以看見礦泉水裝了兩箱和滿滿一提籃，讓原PO感嘆實在載不動，只好要求拆單，但直言就算只載30瓶，但還是很重。隨後有其他外送員同行將貼文轉發到《爆怨公社》臉書，不滿砲轟「訂這樣60罐礦泉水的客人你到底在想什麼呢？我敢肯定你自己平常不會這樣買，卻在外送平台下這樣子的單？」該外送員指出「根本不會事先知道客人地址，住家是否有電梯還是公寓，若是大樓住家離管理室距離有多遠」，呼籲客人「已所不欲勿施於人」，更強調「我們是機車外送，不是開車送貨」。網友紛紛在底下留言回覆說，「兩箱半機車怎麼載，就算勉強可以載，也非常危險」、「有些客人以為外送員是開貨車在送的，他們沒有常識」、「白目，那是外送不是幫送水」、「不就是沒同理心又想貪小便宜嗎」、「人家是外送美食，一堆人要把你當宅配」。（編輯：倪浩軒）