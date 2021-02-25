男月薪3萬存6年「買房又買車」！超狂秘訣被抖出：難做到
編輯中心/綜合報導
2021-02-25 12:01:08｜2021-02-25 12:02:49
台灣普遍薪資低，不少年輕族群都很有感，也因此擁有一棟屬於自己的房子，成為許多人遙不可及的夢想。不過，就有一名網友指出同事月薪3萬多，工作了6年就在新竹市買房買車，不過她也揭露了同事存錢秘訣，讓人無奈直呼「我完全無法接受這種生活！」
原PO於《Dcard》上發文，表示有位同事從18歲就開始工作，有了薪水後都會堅持存起來，「只留必要生活費，技術員薪水3萬多，再加上他還有做其他兼職1萬多，也是都存起來」，存了6年下來，同事的存款已有150-200萬左右。同事去年時就向原PO透露早已買房買車，「我們座標新竹市，新竹房價不便宜，而他買的地段離市區騎車約10分鐘，汽車是買國產車」，聽到當下，就讓原PO受到衝擊，驚嘆直言「我已經覺得我們完全不在一個層次了」。但她透露，該名同事生活上沒什麼娛樂，「就是偶爾追追星，生活也很節儉，沒看過他花大錢，住家裡沒租屋費，不過會貼補家用，所以也不算白瞟」，原PO也直呼「之前跟他共事我都覺得他的人生無聊的可怕，生活除了工作再沒其他事了，我完全無法接受這種生活」。不過，文末原PO也表示十分佩服同事的存錢毅力，「請不要酸我大學畢業為何做高中畢業就能做的工作，我只能說現在滿街都是大學畢業，但沒技能薪水差不多就那樣。看了我的同事，奉勸各位不會投資就好好存錢，還是有機會在30歲前不靠父母買房買車的」。貼文曝光後，卻又有不少人質疑該篇文章的真偽性，「覺得你被同事唬的可能比較大，假設買1000萬的房子，頭期只丟100~150萬過件率很低，真的買下來，未來每個月也要還5萬左右」、「房貸、車貸、保險、水電費、電話費、伙食費，要不超過3很困難吧？」、「隨便說說妳也信⋯」、「200萬絕對不夠買房+買車的啦，沒有外援的話絕對騙人的」。最後原PO也出面緩頰，指出每個人對錢的用法不同，「文裡我也說了我一開始是完全無法理解怎麼有人可以這樣生活的，我是一定要出去旅遊的人，有人是吃一定不能虧待自己，也有人是三不五時在添購衣服飾品......錢要怎麼用都是自己的選擇，沒有對錯，我只是把我身邊的例子分享出來而已」。（編輯：陳雅雲）