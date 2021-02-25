他買2張火車票竟「收到7張」！超暖理由曝光 網飆淚讚翻
編輯中心/綜合報導
2021-02-25 12:08:46
搭火車遇到如此暖心的購票過程，實在是令人十分感動！一名男網友在臉書社團《爆怨公社》提到，上周六80多歲的老母親從台中出發，要到板橋找女兒，購票時台鐵售票員表示「台中到新竹沒座位，新竹以後才有位子」，接著埋頭開票長達5分多鐘，後方隊伍越排越長，讓他有些不耐煩，最後售票員遞出7張車票，結局讓大批網友瞬間淚崩。
原PO表示，上星期六80幾歲的母親臨時想帶著孫子上板橋找原PO的妹妹，由於是臨時決定，沒預先訂車票，到台鐵售票口時，他向售票員說「小姐，兩張半票到板橋」，售票員回應「台中到新竹沒座位，新竹以後才有位子」，他心想「沒事先訂位，站票到新竹還好」，並向售票說「一個阿嬤、一個小孩喔」，售票員看著他身旁的兩人，點點頭示意。隨後，售票員就埋頭開票長達5分鐘，他焦急不已「怎麼還沒好？」望著後面越排越長的人龍，在內心嘀咕「搞什麼嘛，有夠烏龜的」，最後車票總算印出來了，售票員竟交給他7張車票，並稱「小孩從新竹後才有座位，阿嬤只有竹南到新竹站票，只是你們每站都換座位，新竹後就不用換了」。原PO拿到票後仔細一看，感動直嚷「原來小姐花那麼多時間，是在幫我媽排座位，而且怕老人家不方便，位子都是排在同一車廂」，痛罵自己「我真的很混蛋，錯怪了好人，謝謝妳，謝謝妳，謝謝妳小姑娘！」貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「好棒喔！好感動」、「這個員工也太讚了吧？真的要多多表揚這樣認真又有同理心的員工，讚」、「感動到快哭了啦」、「怎麼這麼貼心嗚嗚嗚」、「這社會還是有善良的人！真的很暖心呢」。（編輯：賴詠璿）