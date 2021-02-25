2名高中生志願全填「超夯科系」！過來人秒勸退：會後悔
編輯中心/綜合報導
2021-02-25 14:06:46
大學學測成績昨（24）日放榜，不少考生查到成績後開始選填大學志願及科系，而大學所選擇的科系不僅對個人的職涯規劃有著一定的關係，更對未來人生發展有所影響。對此，就有一名網友指出，友人先前遇到兩名高中生，兩人的第一志願科系都相同，讓他好奇詢問「是不是很夯啊？」隨後就引來許多人曝光關鍵優勢。
原PO於PTT八卦板上發文，表示先前朋友碰到2名剛考完學測的高中生，一位就讀一般私立高中，但成績普通，一位則是就讀台南國立高中，且成績不差，至少有中上的水準。但他透露，「2人志願都是藥學系，讀第一學府的男生甚至選系不選校」，這讓他好奇發問「現在藥學系是不是很夯啊？」問題一曝光，就引來許多網友討論，「有藥學系的學校少，畢業後出路好找」、「藥學系從以前就不差啊！而且也不分公私立，只要考上藥師牌就好了」、「藥師執照錄取率接近100%，入學幾乎是未來就業保證」、「藥師混再差，都還有美妝店可去，很多美妝店要牌的」、「以前不屑讀，去讀文組很後悔」、「有牌藥師薪水5萬起跳，路邊隨便藥局或藥妝店的行情」。但亦有人抱持不同看法，直言「現在根本沒藥價差，加上削價競爭，你們可以繼續騙沒關係，讀了後悔」、「薪資成長幅度小拉！但是穩定是真的」、「等你發現每家藥局都在削價競爭的時候，你就知道當年沒重考有多可悲了」、「五年六年CP普普啦」、「一般藥師薪水也沒多高，優點就工時壓力比輪班工程師低吧」。（編輯：陳雅雲）