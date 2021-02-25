NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

2名高中生志願全填「超夯科系」！過來人秒勸退：會後悔

編輯中心/綜合報導

2021-02-25 14:06:46

科系
▲有網友指出，友人先前遇到兩名高中生的第一志願科系都相同。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
大學學測成績昨（24）日放榜，不少考生查到成績後開始選填大學志願及科系，而大學所選擇的科系不僅對個人的職涯規劃有著一定的關係，更對未來人生發展有所影響。對此，就有一名網友指出，友人先前遇到兩名高中生，兩人的第一志願科系都相同，讓他好奇詢問「是不是很夯啊？」隨後就引來許多人曝光關鍵優勢。
我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於PTT八卦板上發文，表示先前朋友碰到2名剛考完學測的高中生，一位就讀一般私立高中，但成績普通，一位則是就讀台南國立高中，且成績不差，至少有中上的水準。但他透露，「2人志願都是藥學系，讀第一學府的男生甚至選系不選校」，這讓他好奇發問「現在藥學系是不是很夯啊？」
▲原PO好奇提問「現在藥學系是不是很夯啊？」（圖／翻攝PTT）
▲原PO好奇提問「現在藥學系是不是很夯啊？」（圖／翻攝PTT）
問題一曝光，就引來許多網友討論，「有藥學系的學校少，畢業後出路好找」、「藥學系從以前就不差啊！而且也不分公私立，只要考上藥師牌就好了」、「藥師執照錄取率接近100%，入學幾乎是未來就業保證」、「藥師混再差，都還有美妝店可去，很多美妝店要牌的」、「以前不屑讀，去讀文組很後悔」、「有牌藥師薪水5萬起跳，路邊隨便藥局或藥妝店的行情」。
但亦有人抱持不同看法，直言「現在根本沒藥價差，加上削價競爭，你們可以繼續騙沒關係，讀了後悔」、「薪資成長幅度小拉！但是穩定是真的」、「等你發現每家藥局都在削價競爭的時候，你就知道當年沒重考有多可悲了」、「五年六年CP普普啦」、「一般藥師薪水也沒多高，優點就工時壓力比輪班工程師低吧」。（編輯：陳雅雲）
關鍵字

NOW民調中心

2020十大專輯出爐！您最愛誰的歌？

2020十大專輯出爐！您最愛誰的歌？

繼續作答
那些年我們一起追的那些劇！哪部才是您最愛的偶像劇？

那些年我們一起追的那些劇！哪部才是您最愛的偶像劇？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

小豬正式復出時間曝光！您還會支持他嗎？

會，支持
不會，不支持
19.25%80.75%
2021-02-24-2021-03-02

變性網紅罔腰沒子宮竟懷孕？您覺得是真懷孕還是炒作新聞？

真懷孕
炒作新聞
4.42%95.58%
2021-02-19-2021-02-25
即時
推薦閱讀