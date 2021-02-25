理科太太改賣維他命！「24小時銷售額」曝光 粉絲全嚇壞
編輯中心/綜合報導
2021-02-25 13:22:12
知名Youtuber理科太太昨（24）日在網路平台「嘖嘖」上發起「理科太太太空人維他命」的群聚集資，但僅時隔一天，就有網友發現已經募資超過1700多萬，讓不少粉絲相當傻眼表示「還需要拍影片嗎？」引發不少討論。
理科太太日前在粉專表示「以前的我，面對健康、事業、自由、愛情、親情、友情，從沒想過優先順序，只要燃燒小宇宙，通通都能一把抓，直到短暫失去了健康的身體、清醒的頭腦，我才明白，沒有了健康，其他重要的事情抓到了多少、順序如何，都不重要了。」「生活可以過得很難、也可以過得很簡單，當你不斷變得更強大，世界會變得更柔軟，於是我根據所學創立『好好生醫』，希望讓所有人在高速生活中的你，好好吃飯，好好睡覺，好好生活，籌備許久的這一天終於到了」開啟了網路平台「嘖嘖」募資活動。而平台募資活動才剛過一天，截至今（25）日為止就已經募資到1700多萬元，該專案最便宜的商品組合也要價1780元，已經突破600人贊助，距離理科太太設定的一百萬元，已經超標1778%。而消息曝光後，就有網友在PTT熱議表示「理科太太神話不滅？還是台灣人的錢真的太好賺.....」、「扯到爆才一天而已＝＝」、「不敢相信台灣人會買這種東西....」、「盤子會不會太多啊」、「這種市面上都有的基本保健食品也能賣成這樣？」、「好扯....誰說理科太太不紅了？潛在觀眾的威力啊」、「除了傻眼還是傻眼」。（編輯：張嘉哲）