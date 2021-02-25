泰籍移工月領破5萬！網揭真相「電爆台灣人」：你不要啊
編輯中心/綜合報導
2021-02-25 13:50:52
你還滿意現在自己的薪水嗎？近日，一名男網友分享一張薪資單的照片，是一名泰籍移工所屬，仔細端看「實領金額」竟然高達5萬4783元，遠超過不少台灣的上班族，貼文一出立刻引發熱議。
原PO在「爆廢公社公開版」貼文指出「沒想到現在的移工賺的比大部分台灣人還要多錢」只見貼出的照片中，這位泰籍移工的本薪只有2萬3100元，但加上其他明細包含「加班費就有6856元、生產獎金2150元、夜班津貼5000元、其他津貼2萬135元」後，實領金額竟然高達5萬4783元。貼文一出，網友紛紛回應「這是辛苦錢，不要覺得人家好賺....」、「這工時不知道多長好嗎？津貼一堆就是狂加班」、「本薪23K沒看到？其他都是加班出來的」、「又是夜班津貼又是加班費，你覺得很輕鬆嗎？」、「本薪23100元，可以領到5萬多……是多操啊」、「好可怕的底薪，這個加班一定加到爆掉」。另外，也有網友表示「其實台灣人也可以領到這薪水，但多數人不願意加班、多做，太悲哀」、「移工領到五六萬的大有人在，人家肯拼，但台灣人就是愛出一張嘴，不甘願做又說低薪」、「很正常啊...給你一樣的薪水跟他們一樣加班你要嗎？你不要啊！」、「台灣人就是不努力不想賺辛苦錢，人家都千里迢迢來了，當然很拼」。（編輯：張嘉哲）