送餐多給雞塊！女「做一事」救外送員 同行暈了：害慘人
編輯中心/綜合報導
2021-02-25 16:17:17
近年來美食外送平台崛起，不少人看中懶人商機，紛紛投入其行業。不過，就有一名女網友指出，自己點了外送後發現餐點多了一份雞塊，立馬急壞「做一事」想幫助外送員，卻讓不少同行看傻直呼「反而害了他！」
原PO於臉書社團《外送員的奇聞怪事》上發文，表示「是因為我跟外送員攀談的關係嗎？」她透露自己點了餐點，卻發現外送員多給了一份雞塊，隨後她便立即回報客服，「同時也請平台不要對司機懲處，這個要求有效嗎？感覺好像是因為我跟他聊天才害他分心」。問題一曝光，就引來許多同行無奈留言，「其實可以不用問，就直接吃，感覺妳多此一舉反而害了他」、「你毁了一個外送員」、「這種秘密不要告訴客服」、「為那位外送員默哀」、「好心給你，你挖洞給他跳，感覺你真棒...」、「感覺你就是害他，還講一些有的沒的」、「回報就是在弄他」、「你一回報，外送員就慘了，表示沒有確認餐點內容數量」。甚至有人解釋，「人家多送你還回報。其實有時候店家看我們等，會送一些食物、飲料給我們，只是轉送給你而已」、「有時候是店家多給，活動什麼的，我曾經就是多飲料，但店家有寫小紙條」、「是店家裝錯吧？另一種這是上一個實收0的餐點不用錢」。（編輯：陳雅雲）