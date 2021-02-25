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抓拍櫻花電車美照！網眼尖揪「亮點」　25萬人笑翻：專業

編輯中心/綜合報導

2021-02-25 13:59:13

▲日本網友拍攝電車駛過櫻花的絕美瞬間，但眼尖人士揪出一亮點，讓全場笑翻了。（圖／翻攝自@velous_93的推特）
▲日本網友拍攝電車駛過櫻花的絕美瞬間，但眼尖人士揪出一亮點，讓全場笑翻了。（圖／翻攝自@velous_93的推特）
春暖花開，最近正是櫻花怒放的季節，許多民眾把握機會賞花，更有人攜帶相機捕捉各種姿態風情的櫻花之美。就有位日本網友拍下一輛電車駛過鐵道旁叢叢櫻花的瞬間，畫面寧靜唯美，定格剎那滿溢歲月靜好的安穩感。但眼尖網友卻發現「亮點」，分享在推特後獲得超過25萬人按讚，讓大家笑翻。
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一位推特帳號叫做「velous_93」的日本網友，日前分享了一張電車駛過鐵道旁櫻花的照片，本以為只是結合櫻花與電車的日本風情美照，但原PO卻揪出「亮點」，將照片擷取放大後可以看見，駕駛電車的車掌先生在拍照瞬間也沒忘了對著鏡頭比出「YA」的勝利手勢，逗趣演出讓網友樂歪。
▲車掌先生在拍照瞬間不忘對鏡頭比YA，讓網友好驚喜。（圖／翻攝自@velous_93的推特）
▲車掌先生在拍照瞬間不忘對鏡頭比YA，讓網友好驚喜。（圖／翻攝自@velous_93的推特）
笑翻的網友紛紛在底下留言回覆說，「可見車掌先生隨時注意周遭，不虧是專業的工作」、「當你在凝視電車的時候，電車也正在看著你」、「駕駛電車同時眼觀八方，還有比YA的餘裕，專業車掌果真不是浪得虛名」、「如果食指沒伸出來就出大事了呢」。
還有內行鐵道迷指出，這輛黃色的電車是京急線中負責處理鐵道事務的特殊調動車，和一般載客的紅色電車不同，每週只會出勤一兩次，並在特定的區段行駛。由於不載客且較少見，被鐵道迷稱為「幸福黃色電車」，每每出現都會吸引民眾搶拍，也因此留下這張車掌比YA與櫻花合影的有趣畫面。（編輯：倪浩軒）
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