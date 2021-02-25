曾經歷破產危機！網曝南韓國力「崛起關鍵」：狠甩台灣
編輯中心/綜合報導
2021-02-25 14:40:10
在1960年代末至1990年代期間，台灣與南韓曾並列為「亞洲四小龍」，近年隨著南韓的韓劇、K-POP偶像等影視圈文化影響，順勢帶動南韓經濟，其流行時尚指標更是橫掃亞洲。就有網友在PTT八卦版提到，南韓先天起家條件不算優，人口也只比台灣多兩倍，一開始經濟也沒台灣強，好奇詢問「南韓是如何從三流國家變強國的？」
原PO表示，南韓曾經是個赤貧國家，也像台灣曾被軍事獨裁、強人統治，韓語跟他國語言比起來完全不入流，更別說英文，連中文、日文都更強勢，周邊國家分別是日本、中國大陸、俄羅斯，每個都不知比南韓強幾倍，更稱「1970年連台灣都可以藐視南韓是真的，可以不把南韓放眼裡」。原PO接著指出，當時對南韓的印象「買韓國東西？瘋了嗎？我要品質我買日貨，我要便宜就買中製」，如今風水輪流轉，別說最有感的韓流文化，就連汽車、韓食等，早已把其他三小龍狠甩不知幾條街，反問「你看Youtube討論四小龍，網友的評論可精采了，每個都認為南韓早就不是四小龍，那是30年前的概念，現在南韓甚至可以是與中日相提並論的存在」。原PO不禁疑惑道「到底南韓明明就先天起家爛到爆，人口也只比台灣多兩倍，一開始經濟也沒台灣強，論輩分，美歐洲中日甚至早期的泰印菲墨巴西等，都比他猛太多，為什麼只有韓強得最有感，什麼都有發展起來？」貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「韓食本來就不難吃，只是一開始很少人知道吧？大家愛吃也不意外」、「2000年左右全世界都以為南韓要破產，結果轉型成功，由韓劇帶動觀光，產業集中由三星操盤」、「撇開南韓每任總統的下場不太好，我倒是覺得韓國政府有遠見多了，你自己去看看南韓政府怎麼去扶持每個產業的，從運動產業到現在K-POP等文化產業，基本上南韓政府背後都運作得很好」。不過，許多網友點出關鍵「蠻團結的吧，很愛國，向心力十足」、「我覺得光共同愛國就屌打台灣一半」、「團結愛國吧」、「不管什麼產業都團結，台灣不管什麼產業都單打獨鬥」、「就民族性啊，人家愛國出名的」。（編輯：賴詠璿）