新房由女方出資！親家婚禮上提「1要求」 新娘爆氣走人
編輯中心/綜合報導
2021-02-25 16:03:11
女生步入婚姻後，除了要適應男方家庭外，還有可能爆發婆媳相處問題。大陸一名女子結婚時，由媽媽拿人民幣60萬元（約新台幣258萬元）給小倆口買房，結果婆婆卻在婚禮上說出一句話，讓她當場氣到不結婚。
根據《網易新聞》報導，大陸有名女子小潔（化名）當初跟老公決定要結婚時，媽媽非常反對，因為男友家經濟條件不是很好，而且也怕她嫁過去會有婆媳問題，但隨著小潔年紀越來越大，媽媽也只能同意兩人的婚事。由於小倆口錢不夠，所以打算先辦婚禮之後再買房，媽媽得知他們沒錢買房，便拿出人民幣60萬元（約新台幣258萬元）資助他們，而男友媽媽聽到也決定拿出人民幣10萬元（約新台幣43萬元），這樣不但能讓她們付頭期款，還有剩餘的錢可以裝潢。男友媽媽強調買房是一件大事，一定要看一個好日子，因此小倆口看好新房後，並沒有直接付清頭期款，但好日子卻是在婚禮的一個月後，這時男友就安慰她，「早買晚買都是買，也不急著這幾天，我們把婚禮辦了再去付款也不遲，反正訂金都已經付了，房子又不會跑了」。沒想到，男方媽媽在婚禮致詞時，竟然提出一個要求，「我希望小潔和親家母能夠答應我，我們家是窮苦人家，能攀上你們這樣的人家也是我們的福氣，我希望1個月之後小潔他們去買房辦手續的時候，契約書就寫我和我兒子的名字，既然小潔嫁到我們家了，那也就是我們家的人了，這個要求妳能答應嗎？」小潔聽完便看向一旁的男友，結果男友竟勸她「要不先答應我媽的要求吧，畢竟這麼多人看著呢，你多少給我家人留點面子」，這讓她徹底心寒，並對未來的婆婆說「阿姨，您剛剛沒有說那些話，我們以後就是婆媳了，可是現在我決定這婚我不結了，您就拿著人民幣10萬塊去給你兒子娶媳婦吧」，說完轉身就走。（編輯：許智超）