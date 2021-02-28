擔心最愛小吃店倒閉！男子天天光顧　結局神展開：太幸運

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推特帳號名叫＠kurukukukururu的日本網友，日前在推特上曬出自己的結婚囍訊，更與網友分享這段良緣背後的有趣故事。原PO透露，自己很喜歡一家名叫「天下一」的烏冬麵店，平時就經常去光顧。但去年受到疫情影響，許多餐廳生意一落千丈、甚至不堪負荷而倒閉。擔心「天下一」也會撐不下去，於是原PO開始天天去店裡吃飯。不僅如此，原PO還在推特上不時分享在店內吃飯的照片，也會在臉書打卡，甚至會拍影片分享到YouTube上，連和朋友聚會也經常私心約在「天下一」，替老闆招人氣。以一位客人的身份來說，做到這種程度也真是盡心盡力了。而這一切老闆都看在眼裡，當然也是非常感動，覺得這小夥子實在是世界上最誠懇老實的人了，於是當了一次媒人，把自己姪女介紹給原PO認識。結果兩人一見鍾情，順利約會墜入愛河，最終更偕手步入禮堂，譜出一段良緣佳曲。吃烏冬麵吃到抱回美人歸，羨慕的網友紛紛在底下留言回覆說，「恭喜你」、「祝福你們」、「真是吃出幸福了呢」、「太不可思議啦，或許這就是緣分」、「仔細想其實是因為疫情的關係，你才能順利認識老婆呢，真的很幸運」、「搶救愛店變成搶回愛人」、「收服老闆作戰，計畫通」。（編輯：倪浩軒）