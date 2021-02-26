房市／鐵軌變綠園道 科工館站公寓漲1成
財經中心/綜合報導
2021-02-26 08:00:00
高雄鐵路地下化後，原軌道打造為綠園道，高雄市府統計，農曆春節前累計已開放7至8成可使用面積，整體預計今年6月左右全面開放使用。其中，科工館站周邊以公寓為交易大宗，1年來均價有近1成漲幅；在地房仲也觀察到，以前鐵路旁老公寓或透天對買方是極大抗性，但現在環境變好，綠園道旁還釋出許多停車格，彌補公寓沒有車位的缺點，買方購買意願顯著提升。
內政部最新一期都市地價指數報告指出，科工館車站鄰近地區因鐵路地下化及大順陸橋拆除，交通條件及景觀大幅改善，地價微幅上漲。進一步觀察信義房屋統計科工館站周邊去年交易價量，主力產品公寓的交易量與2019年大致持平，約200餘件左右，但單價1年之間約有9.9%漲幅，達14.71萬；若看公寓、大樓、透天等整體住宅均價，科工館站周邊去年已逼近2字頭，達19.14萬。科工館站是鐵路地下化新設車站，信義房屋大昌覺民店專案經理蘇炳華表示，新增設的科工館、正義火車站，鄰近九如交流道，也近未來的輕軌大順路段，交通相當便利；再加上當地屬於早期發展區域，學區及各項生活機能也都具備，對於需要南來北往的通勤族會有吸引力。不過，蘇炳華表示，過去因鐵軌橫越，鐵路兩側沿線的老透天與公寓抗性較大，買方購買意願低，但隨著地下化，且騰空的廊帶改為綠園道，整體市容、居住環境大幅改善，且綠園道旁能夠劃設停車格，補足原本老公寓沒有停車位的缺點，對於習慣騎車、開車的高雄人而言相當加分，買方購屋意願顯著增加。蘇炳華觀察，科工館周邊屬於早期發展聚落，「老厝邊」不少，因此近期買方有不少是世居當地的二、三代，原本搬到他區居住，考量老家附近環境有所改善，且房價基期仍相對低，即使買老透天或公寓來翻新，仍在能力負擔範圍內，室內使用空間又大，因此購屋比例有增加。目前，科工館站周邊巷弄內透天總價約落在800至1000萬，中古大樓單價13至15萬，公寓則視樓層與屋況，單價比大樓再略低。