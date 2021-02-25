想投保絕不找男友媽！「拒絕理由」曝光　全場嘆：神觀念

買保險該找熟識的人買嗎？一名網友在社群論壇《Dcard》上提到由於自己的媽媽就是保險經紀人，正好女友近日向他提到打算投保除了家人幫忙買的儲蓄險以外的保單，因此建議對方研究過後可以和自己的母親討論，沒想到女友聽到這個建議卻相當不認同，直言「不想跟認識的人買」，原因曝光後受到網友熱議。

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日前這名男網友就在

《Dcard》發文

詢問買保險是否該跟認識的人買，他解釋自己的母親就是名主管級的保險經紀人，從小到大不論該投保哪種保險自己都不太需要煩惱，「出車禍或是住院受傷只需要躺好等carry」，而相較之下剛進入社會快2年的女友則是除了家人幫忙買的儲蓄險外沒有任何保單，最近則動念打算買些保險。

▲剛進入社會的女友想買保險，男網友 在保險業工作逾20年的 媽媽卻是她拒絕投保人選。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）

原PO建議女友能先自己上網做功課，有想法後再和他媽媽討論，不過女方卻以「不想跟認識的人買，顧慮到如果出了什麼問題怕會產生嫌隙」為由婉拒。對此，原PO就不解的表示，明明自己的媽媽在業界工作逾20年，還是事業部主管，實力保證沒問題，也不缺這筆業績，女友跟媽媽曾見過好幾次面，也不討厭對方，不禁好奇求解「除了沒開放給保經公司的保單買不到，我實在想不到有啥理由不跟我媽買」。

文章曝光後掀起網友討論，許多留言點出男方沒有站在女友立場思考，反讚該名女友「女友考量比較多，會有人情壓力，不買感覺不行。日後分手的話，需要做理賠、保服也會很尷尬」、「真的不要，你女友顧慮的點是對的，就算現在無事也難保以後不會有事」、「你女友顧慮的點沒錯啊」、「會跟信任的朋友買，但是不會跟長輩或親戚買（不想讓親戚知道自己出事）」。（編輯：楊智傑）