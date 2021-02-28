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女請男友媽來打掃！領2.5倍薪怨「都不幫忙」　結局眾愣

編輯中心/綜合報導

2021-02-28 10:00:00

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▲有網友抱怨，媽媽領了2.5倍的薪水到女友家打掃，結果女友媽卻完全不幫忙。（示意圖／翻攝自《Pixabay》）
家家戶戶都會有大掃除的時候，但若是不想自己動手，也可以請臨時清潔工來打掃。對此，就有網友抱怨，自己的媽媽受雇到女友家打掃，結果女方家人不僅沒有出手幫忙，甚至還悠哉的坐在沙發上喝下午茶，讓他完全沒辦法接受，貼文也引起熱議。
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原PO在《靠北女友2.0》表示，女友家人以行情2.5倍的薪資請他媽媽到家裡打掃，結果媽媽開始打掃後，卻看到女友媽媽媽坐在沙發上聽音樂、喝下午茶，連起身幫忙的意思都沒有，讓年紀大且有心臟病的媽媽一個人打掃三房兩廳，這期間媽媽還暗示「不要都丟給別人做，不是花錢就很了不起」。
沒想到對方聽完，卻只說「如果太累的話可以休息一下，一起吃點心」，這讓原PO忍不住痛罵「根本是假好心真羞辱」，事後媽媽回家後還委屈的哭了，並要他跟女友討個說法，想不到女友卻認為自己媽媽沒錯，還強調女友媽媽很溫和又善解人意，兩人因此吵到快分手。
▲女友媽還強調，「如果太累的話可以休息一下，一起吃點心」，但原PO卻認為這根本是羞辱。（示意圖／翻攝自《pixabay》）
▲女友媽還強調，「如果太累的話可以休息一下，一起吃點心」，但原PO卻認為這根本是羞辱。（示意圖／翻攝自《pixabay》）
最後女友媽媽特別打電話跟男方道歉，才化解了這場紛爭，不過原PO還是說，「傷害都已經造成了，再來個不痛不癢的表面工夫有什麼用？一點誠意都沒有，住豪宅當貴婦的女友媽根本沒辦法跟努力工作的媽媽相比」。
網友們看完都不認同原PO的想法，「你的邏輯很怪，而且還公私不分，天底下哪個雇主付錢了，還需要下去幫忙一起工作的」、「付錢還要一起打掃？我不懂」、「您如果爭氣點，媽媽就不用一把年紀還要去女友家打掃」、「收了2.5倍的錢做事情應該吧」、「看完才覺得傻眼，都給了2.5倍的錢也算是個好僱主了」。（編輯：許智超）
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