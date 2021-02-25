民宅每天飄濃煙！老闆租「整面廣告牆」苦求：不要再報警

路上若看見民宅猛冒濃煙一般人難免會好奇多看幾眼，也會有民眾擔心是否失火而打電話聯絡警消單位。不過在台中東區的建國市場附近就有戶以販售「粿類」維生的店家，因為實在受不了熱心路人看到飄出陣陣白煙誤認為是火災的濃煙，三番兩次被警消關切，忍不住乾脆租了整塊廣告看板要大家「不要再報警！」，意外的吸引更多路人注意。

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日前一名網友在臉書社團《路上觀察學院》張貼這張照片，只見這幅位於兩層樓高的廣告上，刊登的不只是自家產品，更用顯著的字體寫著「不要再報警！不要再問了！我們在炊（粿）」，一旁更展示自家的蘿蔔糕、發粿、紅龜粿等糯米製品。此外廣告牆上還標示著自家就在「A007專『粿』（台語音似櫃）」，看板後更正巧竄出陣陣濃煙。

▲老闆辛苦租下看板，就是為了解釋房子並沒有失火，而是「在炊粿」。（圖／翻攝自臉書社團《路上觀察學院》）

不少網友也被這幅廣告看版吸引，紛紛爆笑回應「這是不是在樂成宮那邊？好眼熟」、「買一台消防車停門口就好了」、「動不動就有消防員出沒」、「應該聞得到是香氣吧」、「炊的很用心」、「在跟再都有寫對，U！」、「這廣告效果好」。

事實上，小年夜炊粿、過年吃菜頭粿或發粿等傳統習俗仍是不少台灣人在農曆春節時保留的習慣，而隨著現代人飲食習慣和住宿環境改變，不少專賣粿類的店家也會在炊粿的過程中，利用相同的糯米做原料，製作菜頭粿、發粿甚至肉粽等不同食品，再一併放進蒸籠，而大量的食品進入蒸箱處理後才因此飄出陣陣白煙，讓人誤會是火災濃煙。（編輯：楊智傑）