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超市驚見「人肉」放櫃上！日本客吐真相　網嚇傻：糗大了

編輯中心/綜合報導

2021-02-25 21:28:36

▲（圖／翻攝自推特@hatolier_camera） ▲（圖／翻攝自推特@hatolier_camera）
▲超商竟然出現「人肉」擺在冷藏櫃上？這款「青森產人肉」嚇壞客人也掀起網友熱議。（圖／翻攝自推特@hatolier_camera）
不少台灣人除了英文外，會學習第二外語來充實自我，而「日文」一向是民眾的熱門選擇，不論在文化、通商、旅遊方面，能學會日文對台灣人來說肯定是有加分的，不過也因為日文當中存在「漢字」系統，雖然字形看起來與中文相同，不過其實使用上有大大的差異，近日就有網友發現日本超市蔬果區標示「青森產人肉」，驚悚名稱曝光後讓他冷汗直流，照片曝光後也掀起網友一陣熱議。
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這名網友「羽鳥寫真館」22日在Twitter貼出這張照片，定睛一看這是超市的蔬果冷藏櫃的商品標示，不過上頭卻用漢字寫著大大的「青森產人肉」5字，只是這並非店員寫錯字，擺在告示後方的可是一顆顆大蒜，和所謂的「人肉」可沾不上邊。
▲（圖／翻攝自推特@hatolier_camera）
▲一顆顆產地來自青森縣的大蒜擺在「人肉」標示後（圖／翻攝自推特@hatolier_camera）
事實上，由於大蒜的日文發音（にんにく）與人肉相同，因此超市才會將大蒜寫成「人肉」，不過一般店家仍會以大蒜的漢字「蒜」或「忍辱」來標示，而這個惡趣味的商品名稱也讓原PO不禁在推文時幽默表示「得救了！找了好久都找不到，我都快餓死了」。
照片曝光後立刻逗翻網友，有日本網友在該篇推文底下回應「不斷消失的青森縣縣民找到了」、「電影原來都是真的」，另外也有網友將該篇文章分享到臉書社團《日台交流広場》，漢字差異也讓台灣網友笑翻「用漢字這樣寫真的很驚悚」、「感覺是店家故意引起這樣寫，引起顧客興趣的？」。（編輯：楊智傑）
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