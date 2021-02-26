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元宵吃「天竺鼠車車」湯圓！下鍋後猛翻滾　婆媽全被萌炸

編輯中心/綜合報導

2021-02-26 05:30:00

▲（圖／「Locamami生活趣」授權提供）
▲今（26）天就是元宵節了，有神手媽媽親自做了湯圓版的《PUI PUI 天竺鼠車車》，模樣可愛瞬間吸引網友眼球。（圖／「Locamami生活趣」授權提供）
日本超夯定格動畫《PUI PUI 天竺鼠車車》人氣相當高，不論大人小孩都被天竺鼠車車的魅力折服，而今（26）天就是元宵節，有家長為了孩子特地手工做出「天竺鼠車車」造型湯圓，下鍋前排排站的萌翻模樣更是讓婆媽全失心瘋喊「好像真的在游泳，太可愛了！」。
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這名手藝超絕的媽媽在元宵節前於臉書社團《我愛全聯－好務老實說》PO出手工製作的天竺鼠車車湯圓照，同時發文表示整個寒假都被家中小寶貝洗腦，因此才打算趁著元宵節到來前親手捏出天竺鼠車車的造型，搭配超市買的牛奶花生當作甜品。
▲（圖／「Locamami生活趣」授權提供）
▲湯圓版天竺鼠車車排排站的模樣萌度爆表。（圖／「Locamami生活趣」授權提供）
仔細一看，畫面中的湯圓版天竺鼠車車圓滾滾的模樣相當可愛，此外原PO還親自拍下一小段將湯圓下鍋放入沸水的畫面，一隻隻天竺鼠車車在鍋內就像在游泳泡澡似的，在水裡浮動推擠的畫面更讓許多網友被萌翻，忍不住留言表示「在水裡奔馳太療癒了」、「太強了吧！民間處處是高手」、「煮的時侯最可愛」、「我兒子看到應該會超興奮」、「好應景呦PUI PUI」。
▲（圖／「Locamami生活趣」授權提供）
▲影片中「天竺鼠車車湯圓」不斷翻滾碰撞，活靈活現的樣子更征服不少大人小孩的心。（圖／「Locamami生活趣」授權提供）
至於原料部份該名神手媽媽也在貼文解釋，原料要以嫩豆腐、糯米粉按照1比1的比例下去調製，再利用紅麴粉、可可粉、黃藍梔子花粉、竹炭粉、抹茶粉等上色，只要等到到水滾後放入，煮到湯圓浮起來後即可撈起搭配牛奶花生享用。（編輯：楊智傑）
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