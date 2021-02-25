客爽訂16杯飲料！再提「2要求」　外送員愣：要我脫光嗎

近年來美食外送平台正夯，民眾只需要在家動動手指，就會有美味的餐點送上門，而各家外送平台幾乎都有「備註」以及「訊息」的功能，因此許多客人便會使用該功能與外送員溝通，不過，就有一名男網友發文抱怨，表示有客人訂了16杯飲料，沒買袋子就算了，竟然還提了「2項無理要求」，讓他超無奈。

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該名男網友在臉書社團《外送員的奇聞怪事》發文抱怨，表示日前收到了某家公司員工的訂單，而對方一共訂了16杯飲料，沒有另外加購購物袋就算了，竟然還要求他「請送到樓上，上班中無法下去拿，送上來時請單拿飲料就好，不要帶外送的保溫盒或制服，因為管理員會擋，謝謝」。

▲一名外送員在臉書社團《外送員的奇聞怪事》發文抱怨。（圖／翻攝自《外送員的奇聞怪事》）

貼文一出，立刻引發眾怒，「這很有事」、「穿制服的不就要打赤膊送上去」、「所以是要脫光就對了？」、「就讓警衛攔呀，逼他自己出來拿」、「外送平台沒有提供裸體送餐服務」、「沒有加購帶子，又不准拿保溫箱，當人家千手觀音嗎」、「八爪博士都沒辦法送耶」、「這種要求真的過份了」。（編輯：郭佩蓉）