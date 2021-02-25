NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

客爽訂16杯飲料！再提「2要求」　外送員愣：要我脫光嗎

編輯中心/綜合報導

2021-02-25 22:49:14

外送
▲一名外送員發文抱怨，表示自己日前接到一單，客人買了16杯飲料，沒加購袋子就算了，竟然還提出2無理要求，讓他超傻眼。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）

近年來美食外送平台正夯，民眾只需要在家動動手指，就會有美味的餐點送上門，而各家外送平台幾乎都有「備註」以及「訊息」的功能，因此許多客人便會使用該功能與外送員溝通，不過，就有一名男網友發文抱怨，表示有客人訂了16杯飲料，沒買袋子就算了，竟然還提了「2項無理要求」，讓他超無奈。

我是廣告 請繼續往下閱讀

該名男網友在臉書社團《外送員的奇聞怪事》發文抱怨，表示日前收到了某家公司員工的訂單，而對方一共訂了16杯飲料，沒有另外加購購物袋就算了，竟然還要求他「請送到樓上，上班中無法下去拿，送上來時請單拿飲料就好，不要帶外送的保溫盒或制服，因為管理員會擋，謝謝」。

▲一名外送員在臉書社團《外送員的奇聞怪事》發文抱怨。（圖／翻攝自《外送員的奇聞怪事》）
▲一名外送員在臉書社團《外送員的奇聞怪事》發文抱怨。（圖／翻攝自《外送員的奇聞怪事》）
但對於客人要求「單拿飲料」以及「不要拿外送保溫盒、穿制服」，也讓原PO傻眼直呼「訂16杯飲料，沒買袋子，還這樣要求，客人一定是在想外送員是不是長這個樣子」，而他除了PO出客人的備註訊息，也在一旁放上奇異博士的圖片，暗諷客人以為他是奇異博士，有很多手可以單拿飲料。

貼文一出，立刻引發眾怒，「這很有事」、「穿制服的不就要打赤膊送上去」、「所以是要脫光就對了？」、「就讓警衛攔呀，逼他自己出來拿」、「外送平台沒有提供裸體送餐服務」、「沒有加購帶子，又不准拿保溫箱，當人家千手觀音嗎」、「八爪博士都沒辦法送耶」、「這種要求真的過份了」。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字

NOW民調中心

2020十大專輯出爐！您最愛誰的歌？

2020十大專輯出爐！您最愛誰的歌？

繼續作答
那些年我們一起追的那些劇！哪部才是您最愛的偶像劇？

那些年我們一起追的那些劇！哪部才是您最愛的偶像劇？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

小豬正式復出時間曝光！您還會支持他嗎？

會，支持
不會，不支持
28.53%71.47%
2021-02-24-2021-03-02

變性網紅罔腰沒子宮竟懷孕？您覺得是真懷孕還是炒作新聞？

真懷孕
炒作新聞
3.99%96.01%
2021-02-19-2021-02-25
即時
推薦閱讀