統神本人端火鍋！神還原「廚房打工照」　網朝聖：釣到啦

今年農曆過年連假期間，一支由知名實況主「亞洲統神」張嘉航被網友惡搞的端火鍋影片，因為網紅「愛莉莎莎」和「蒼藍鴿」爭議再度爆紅，網路興起一股釣魚影片風潮，沒想到這支來自墨西哥的惡搞影片竟一度成為2021春節連假熱門影片。而今（25）日「統神」張嘉航也一別過去不斷澄清非本人的風格，竟幽默的在臉書貼出一張神還原的照片，真真假假之間也讓不少粉絲全笑歪直言「正版的來啦」、「照片有聲音」。

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「統神」張嘉航今晚在臉書發文貼心叮嚀網友，「今天有事處理，不開台，大家記得吃晚餐」，不過附上的照片卻是自己穿著藍色T恤及黃色褲子，站在廚房爐火前親自端著火鍋的模樣。有別於過去被釣魚後爆粗口的態度，「統神」張嘉航本人親自還原「墨西哥分身」的這則貼文瞬間掀起網友熱議。

▲（圖／翻攝自「亞洲統神-張嘉航」）

在「統神」張嘉航幽默發文後短短兩個小時內，該則自我調侃的貼文已經湧入超過2萬4千名網友按讚，其中更超過3千多名網友紛紛留言回應「正版授權」、「真的端起來了」、「一代一代一代」、「啾啾鞋要不要拍片道歉」、「誰能超越你」、「自己消費自己，算消費嗎」、「cosplay自己，史上第一人」。

事實上，知識型網紅「啾啾鞋」在這股風潮越演越烈時也分析了10個該部影片的冷知識，其中就解釋其實這支名為「統神 面臨財務危機 被迫兼差打工 辛酸畫面流出」的影片是一位墨西哥網友於2020年8月6日在TikTok上傳的短片，員工端的也不是火鍋而是中美洲地區的傳統美食，這支解析影片上架後也立刻

。（編輯：楊智傑）