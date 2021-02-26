威力彩衝8.1億！4生肖元宵財運旺爆　這1位有望爽發橫財

威力彩於昨（25）日連續28期槓龜，台彩表示下期（3/1）預估銷售2.5億元，頭獎上看8.1億元。那麼，又有哪些生肖在元宵節這天運勢上上籤，諸事逢兇化吉，升官又發財呢？根據專寫生肖星座運勢的搜狐號《生肖星座運勢命理玄學》指出，「4生肖」在今天將不得了，這1位還容易有橫財，快揪家人朋友一起來看看吧！

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▲搜狐號《生肖星座運勢命理玄學》指出，「4生肖」在今天將不得了，這1位還容易有橫財。（示意圖／NOWnews資料照）

× ▲搜狐號《生肖星座運勢命理玄學》指出，「4生肖」在今天將不得了，這1位還容易有橫財。（示意圖／NOWnews資料照）

屬猴的人，大多性格比較樂觀，不喜歡過於依賴別人，並且才思敏捷，腦袋特好使，今天，審辨官得「文曲」吉星照耀，諸事逢凶化吉，財庫豐隆，身邊多有貴人幫扶。同時屬猴的人事業中不順心事常有，但隨著能力提升事業逐漸順風順水，今後家中貴人會不請自來，快樂之命。

生肖兔

生肖兔運勢方面，早期一段時間疾厄宮因受「擎羊」凶星作祟，導致部分人運勢不佳，今天有「祿存」吉星加持，鴻運當頭照好運到，存款翻番，倘若把握住好運，把握住定能苦盡甘來。此外，生肖兔人工作中腳踏實地任勞任怨，薪水有望翻倍，往後家中偏財運大喜，有榮華富貴之命。

生肖蛇

生肖蛇的人，今天命宮得「喜德」吉星照耀，受此好運，有望改變早期明明很努力，但一直都是賺血汗錢的現狀，到時候運勢即將開始變好，福祿順心，生活真是春暖花開。同時屬蛇的朋友事業上定能事業有成，錢財大旺，一生不缺貴人相助事業，今後家中財滿天地，諸事順心。

生肖虎

運勢方面，屬虎的朋友早期受「沉浮」凶星聚集疾厄宮，所以較多人運勢受阻，好運橫財不見，但今天運勢上上簽，喜事多見，易發橫財，到時候鴻運當頭，財運節節攀升，接住好運，賺得多所以存的也格外多。此外屬虎人貴人運好，合作洽談都能順利，今後大富特富愛人、孩子享福不斷。（編輯：郭佩蓉）