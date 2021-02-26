女蹲地狂拍2捆千元鈔！內行抖「暗黑套路」：等等拍超跑

台灣詐騙盛行，各種手法層出不窮，讓人防不勝防，其中就有部份詐騙集團習慣在個人社群帳號曬出大疊鈔票、跑車、名牌包等奢侈品炫富，藉以吸引民眾加入，直到民眾花了大錢成為冤大頭後才驚覺自己是詐騙受害者。日前就有一名網友在台南某間咖啡廳發現，路邊竟然有位長髮女子將兩捆2千元、1千元的鈔票疊在一塊，忍不住懷疑是否就是詐騙老招。

我是廣告 請繼續往下閱讀

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文表示，自己意外直擊「詐騙集團事前準備」，她表示日前在台南某咖啡店，突然有位長髮女子跑到一旁，二話不說就蹲在地上，接著更掏出整疊的2000元、1000元鈔票，最後再放上一台iPhone壓住底下的超片，而女子就蹲在一旁拍下這個畫面。

▲女子的模樣讓不少網友笑稱這是「詐騙集團套路」。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨公社》）

原PO見狀也不禁好奇的詢問「這個女的到底在幹嘛？」，更質疑是否這就是詐騙集團的做法，許多網友也紛紛贊同表示「可能每疊的第1張是真鈔，下面全部都玩具鈔」、「這是詐騙集團自己打廣告文啊」、「金錢套路一定要的」、「有一大疊鈔票，為什麼還在用有Home鍵的手機呢？」。

另外也有網友質疑「這麼多錢應該先換隻新手機吧」、「她不考慮先換一支手機在拍嗎？我之前也是那支手機，但已跑不動換掉了啊」、「說不定她只是要拍給朋友看」、「上去問就知道了」。

不過，這邊也要提醒民眾，若接到詐騙電話，請保持冷靜，接獲陌生電話不要輕易相信，應立即撥打「165」反詐騙專線或「110」，或就近向警察機關查證報案。（編輯：楊智傑）