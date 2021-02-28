神準心測！憑直覺選一張圖　測你今生將得「愛情還財富」

麵包與愛情你選哪一個呢？有人能二選一，有人兩者皆不想拋棄，而你有沒有想過自己這一生，究竟在哪一方面，會有比較好的運氣？是能夠獲得大筆財富，又或者可以找到一個知心人？塔羅牌艾菲爾老師就在微信官方帳號分享了一項心理測驗，看你今生會擁有更多的「愛情還是財富」！記得提醒好友、閨蜜也一起來看看！

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▲塔羅牌艾菲爾老師在微信官方帳號分享了一項心理測驗，看你今生會擁有更多的「愛情還是財富」。（圖／翻攝自塔羅牌艾菲爾老師 微信官方帳號）

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B、日月太極

C、月亮上的貓

D、雙生蛇

-選好看答案-

答案A、飛翔的老鷹

只得財富

以前的你對愛情也是充滿了期待，然而經歷過一次又一次的傷痛，讓你很難在真正敞開心房去愛一個人，面對追求者、新戀情你總是退縮、迴避，因為你害怕最終的結果不是自己想要的，更害怕兩人無法甜蜜過一輩子，失敗的愛情、婚姻成為了別人茶餘飯後的消遣。

所以你將全部的精力都放在工作上，你每天都很努力朝著自己立下的目標前進，甚至常常忙到廢寢忘食，你期待自給自足的生活，這讓你相當有成就感，也因為你自己很努力，能比同年齡的朋友領先擁有一筆財富、買房、買車，羨煞身邊的親友，有讓親友對你刮目相看。

答案B、日月太極

愛情財富都可得

對你來說愛情跟麵包一樣重要，無論是哪個你都不願放手，因為你覺得如果沒有經濟基礎，再愛也沒有用，愛情最後終將煙消雲散；相反的，如果生活中只剩下柴米油鹽醬醋茶，兩人之間沒有愛情的滋潤，光是有錢，心裡還是會覺得孤單。

因此即便談感情、熱戀時，你也不會放棄工作，反而會更努力在兩者間取得平衡，而婚後也不會因為事業繁忙就不顧家庭，放假還是會陪伴另一半。你很努力，加上運氣好，因此今生注定愛情、財富都可兼得。

答案C、月亮上的貓

只得愛情

你的生活過得比較平凡樸實，雖然你也常常幻想一夜致富，變成有錢人，但是你還是比較現實的，知道自己斤兩，所以每天專心於自己的工作崗位上，身上的錢雖然不多，但很難真正存到一大筆財富。

然而面對感情你是內心比較彭湃型的，你對愛的憧憬很強烈，你總是期待遇到一個能與自己心靈相通的伴侶，執子之手、與子偕老。月老是站在你這邊的，你今生會遇到一個讓你相處起來很舒適的對象，你們一起經歷風雨，修成正果，雖然婚後不是大富大貴，但能有細水長流的幸福感。

答案D、雙生蛇

愛情財富都不是最重要的

你不是不想過上富貴生活，也不是不想擁有一段轟轟烈烈的愛情，只是比起這些事，你更愛自己，想著人生短短一世，何必把自己弄得那麼辛苦、這麼戰戰兢兢？

你喜歡自由自在的生活，錢夠用就好、愛情隨緣，不想強求。這樣佛系的你，雖然不一定能夠在物質上很富有，可你的心靈是富足的，你擁有愛你的家人、朋友，也有健康身體可以四處走走看看，體驗人生的美好。這樣的你很有福氣，上天也不會虧待你的。（編輯：郭佩蓉）

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