大學科系怎麼選？台大男曝「地雷關鍵」別考慮：超不值錢
編輯中心/綜合報導
2021-02-26 08:07:39
學測成績日前已經公布，又到了高三學生開始填寫大學志願以及科系的時候，但由於許多人還在迷惘當中，不知道自己未來志向如何，因此常常在挑選科系時出現瓶頸、猶豫不決的狀況。為此，一名台大網友就分享其選科系的訣竅，貼文引發廣大迴響。
原PO在PTT貼文指出「如果你是一般人，建議選系還是要去看看該系的必修課程有什麼，如果看了會想吐，那千萬不要選，像是理科組的話，只要看到有課程寫XXX力學，那就排在越後面，因為這世界早就不需要力學就能運作了，不值錢也不重要，把時間拿來修電學跟程式還比較好。」「如果你是一類組的話，喜歡背東西可以選法律系，工作容易找；同樣也可選商科，但是比較吃校名，要衡量一下成績；如果想要進銀行就選擇財金系；如果你方向不確定，可以選擇資管系，不喜歡管理就跳軟體，其他文科就不太建議了，畢竟台灣社會現實，文組就是比較低薪」。原PO提到「二類組的話，如果你對一種科學有興趣，也可以選擇理學院，據說物理數學發展較好；資工系專精程式設計，如果你痛恨程式有機會讀不下去，需要考慮一下；電機系必修課滿滿電學，但選修技能樹較廣，也可以朝資工發展；薪水方面在台灣電機永遠第一，但出國發展性則是資工較大。」至於三類組，醫學系則是他們的快樂夥伴，數不盡的重考生只為了當上醫生付出自己的青春，最後原PO提到「如果你像當初的我一樣，執意選校，沒人勸得了你，請選台大，但後果自負，但我最近體認到，找工作還真的可能跨領域， 每一篇面試的教學文章都說不可以說自己學得很快，但出社會現在懂了，因為在別人眼中只有讀台大＝學得很快」。貼文一出，網友紛紛回應「台大IP正確，很有說服力」、「因為文組來說，法律真的是出路比較好的科系了」、「一類真的推法律，只要撐過去薪水算文組很好的」、「先看必修課真的很重要，當初也是這樣選系所的」、「有些課程一看就不想上，選系真的要先看必修，以防踩雷」。（編輯：張嘉哲）