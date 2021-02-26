年輕女大膽離職退休！「真實理由」曝光 眾全跪：自由了
編輯中心/綜合報導
2021-02-26 10:22:08
每個人在從大學畢業之後，投入職場一般都會到65歲才到退休年齡，有些人事業順利、投資賺錢等等，可能再早個幾十年，但你聽過25歲就退休的人嗎？近日，就有網友分享自己現在已經提離職不工作了，貼文引發熱議。
原PO在Dcard貼文指出「突然上班到某一天，剛被主管罵完，想到人為什麼要工作，為了吃飯為了生活，可是我有爸媽留的房子，我獨生女以後什麼也都是我的，還有股票配息，把北部房子賣了去買鄉下小房也夠我生活了，只要不太揮霍，人的生命其實很短暫」。「從幼稚園讀書到大學甚至到碩博士，花了20幾年在學習還不是為了找好的工作，有幾個人是真心吸收知識而愉快，然後再花個40年工作到退休，如果短命一點，退休後10年就沒了，那人生也太慘，不管多富有或是貧窮，死了還是擺一個甕而已，所以，我離職了，離職前還跟主管說，我要去過我自由人生了！」原PO也分享自身家庭背景「我已經計算過，現在我每個月平均配息可以獲利兩萬多，戶頭也有些錢，本人沒什麼物慾，每個月開銷一萬多，父母都是公務員退休了，全家保險都繳完了，也不用擔心他們生病會完蛋，家裡台北的房子估計可以賣4000多萬，看了新竹鄉下800多萬的透天，還剩下3200萬，按照我一年花20萬來說，我可以花160年，更何況還有被動收入。」「我不婚不育主義，我又是獨女，所有的錢不會想到下一代了，父母也很開心我能一輩子陪著他們，所以不用擔心喔」原PO也強調「不要嘴說靠爸靠媽，以後你家分家產的時候，記得有骨氣一點說你都不要喔，早分財產並沒有錯」。貼文一出，網友紛紛回應「首先！你要有個有錢的父母」、「跪了...這麼早退休」、「真羨慕，我最近都只能夢到我被迅猛龍追著跑QQ」、「要工作四十年然後要被罵，想到要生活又忍住，哭啊」、「不缺錢確實不用工作，光錢滾錢就不知道多有錢了」、「家裡條件好的，就學用錢滾錢就好，真羨慕」、「好羨慕啊...社畜人生上班中」。（編輯：張嘉哲）