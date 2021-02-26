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客點餐靠「一招」吃霸王餐！店家臉綠　外送員揭暗黑手法

編輯中心/綜合報導

2021-02-26 10:48:08

外送
▲外送平台近幾年崛起，堪稱是懶人的最大福音。（示意圖／翻攝自UberEats官網）
外送平台近幾年崛起，不少人都會在家使用APP點餐，熱騰騰的美食就會送上門，不過也因為服務群眾廣大，又要顧及店家、外送員、客人三方，因此難免有些機制還沒齊全。近日，就有店家分享客人用「一招」爽吃霸王餐，貼文引發熱議。
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原PO在「UberEats全台討論區」貼文指出「我是店家，第一次遇到這種情況，請問要怎麼處理，做餐區有監視器，全程錄影，非常確定餐點完全正確且無遺漏，很明顯是顧客要吃霸王餐....」只見貼出的照片，客人雖然收到餐點，但卻將多個品項都回報給客服「遺漏餐點」，因此賺到免費餐點還能全額退費的服務。
▲店家表示明明都清點過才出餐，但顧客卻還是回報遺失餐點。（圖／UberEats全台討論區）
▲店家表示明明都清點過才出餐，但顧客卻還是回報遺失餐點。（圖／UberEats全台討論區）
貼文一出，網友紛紛回應「有監視器就是鐵證啊，這種客人真的要不得」、「到底有多窮啊...要這樣騙餐點」、「這種客人不在少數，整天騙餐」、「提告吧，這行為構成詐欺了吧」；也有不少外送員表示「我有聽過店家說，還有人訂五樣，回報少四樣，騙餐的手法」、「騙餐啊，就回報一樣退全額爽吃霸王，遇到不想遇了」、「有些人都這樣啊，我取餐都點對喔，後來餐點就變遺失，還能全額退費呢....」。
不過，也有同為店家的網友提供救濟方法「直接反應給客服，並且提供影片確定出餐給外送員，通常官方都會把錢在還給我們，曾有一次這樣經驗，我把我的監視器改成可以收聲音，只要外送員來我對點都超大聲的，保護自己的權益！」（編輯：張嘉哲）
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