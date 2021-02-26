NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

白人夫婦黑人女兒！尪過世後人妻才吐真相：不是隔代遺傳

編輯中心/綜合報導

2021-02-26 11:24:21

▲英國一位黑人女性的雙親都是白人，她日前出書揭曉自己的身世真相。（圖／翻攝自GeorginaLawton的推特）
▲英國一位黑人女性的雙親都是白人，她日前出書揭曉自己的身世真相。（圖／翻攝自GeorginaLawton的推特）
這是一個關於愛的自私與無私的故事。英國一位28歲的女子喬治娜（Georgina Lawton）從小就在不尋常的家庭中長大，因為她是深色皮膚、捲頭髮的黑人，但她的雙親卻都是白人。父母對外總是宣稱這樣的特殊情況是源於隔代遺傳，不過喬治娜如今出書暢談自己的身世之謎，原來父親過世後她跑去驗了DNA，母親才終於坦承一切，讓「真相大白」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
▲喬治娜出書暢談自己擁有一對白人父母的特殊身世故事。（圖／翻攝自GeorginaLawton的推特）
▲喬治娜出書暢談自己擁有一對白人父母的特殊身世故事。（圖／翻攝自GeorginaLawton的推特）
綜合外媒報導，喬治娜在個人所寫的新書中分享了自己的身世之謎故事。雖然面對白人雙親生下黑人小孩的罕見狀況，但爸爸吉姆（Jim Lawton）卻始終對外宣稱喬治娜就是自己的女兒，對喬治娜視如己出的疼愛。
喬治娜回憶，父母當年總是對她解釋，幫她接生的護士見多識廣，指出喬治娜的膚色與爸媽不同是因為「隔代遺傳」，可以追溯到愛爾蘭人祖輩的多種族基因混血。這個「隔代遺傳」的說法從小到大被反覆提及，喬治娜表示自己大概聽了上百遍，但她從小到大在學校種種不愉快的經驗，面對來自同學的嘲諷甚至老師的質疑，還是讓她對自己的身世感到不安與困惑。
後來喬治娜的爸爸吉姆過世，喬治娜終於忍不住找尋真相的衝動，立即進行了DNA檢驗，結果發現自己根本不是吉姆的親生女兒。喬治娜拿著檢驗報告去與媽媽對質，媽媽才坦承曾經在酒吧中與一位黑人發生一夜情，喬治娜應該就是那位僅有露水之緣的男子的女兒。
喬治娜在了解真相後並沒有想要再繼續找出自己的生父，因為吉姆一直待她就如同真正的女兒。喬治娜感慨吉姆無私的愛，為了維持家庭的完整，什麼都沒有多說而是繼續過日子。且在喬治娜之後他們還又生了位弟弟，事實上父母的感情一直很好。喬治娜認為，對自己來說，吉姆就是最好的父親，知道真相只是讓她更感念吉姆的一切。（編輯：倪浩軒）
關鍵字

NOW民調中心

2020十大專輯出爐！您最愛誰的歌？

2020十大專輯出爐！您最愛誰的歌？

繼續作答
那些年我們一起追的那些劇！哪部才是您最愛的偶像劇？

那些年我們一起追的那些劇！哪部才是您最愛的偶像劇？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

小豬正式復出時間曝光！您還會支持他嗎？

會，支持
不會，不支持
26.83%73.17%
2021-02-24-2021-03-02
即時
推薦閱讀