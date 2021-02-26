白人夫婦黑人女兒！尪過世後人妻才吐真相：不是隔代遺傳

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綜合外媒報導，喬治娜在個人所寫的新書中分享了自己的身世之謎故事。雖然面對白人雙親生下黑人小孩的罕見狀況，但爸爸吉姆（Jim Lawton）卻始終對外宣稱喬治娜就是自己的女兒，對喬治娜視如己出的疼愛。喬治娜回憶，父母當年總是對她解釋，幫她接生的護士見多識廣，指出喬治娜的膚色與爸媽不同是因為「隔代遺傳」，可以追溯到愛爾蘭人祖輩的多種族基因混血。這個「隔代遺傳」的說法從小到大被反覆提及，喬治娜表示自己大概聽了上百遍，但她從小到大在學校種種不愉快的經驗，面對來自同學的嘲諷甚至老師的質疑，還是讓她對自己的身世感到不安與困惑。後來喬治娜的爸爸吉姆過世，喬治娜終於忍不住找尋真相的衝動，立即進行了DNA檢驗，結果發現自己根本不是吉姆的親生女兒。喬治娜拿著檢驗報告去與媽媽對質，媽媽才坦承曾經在酒吧中與一位黑人發生一夜情，喬治娜應該就是那位僅有露水之緣的男子的女兒。喬治娜在了解真相後並沒有想要再繼續找出自己的生父，因為吉姆一直待她就如同真正的女兒。喬治娜感慨吉姆無私的愛，為了維持家庭的完整，什麼都沒有多說而是繼續過日子。且在喬治娜之後他們還又生了位弟弟，事實上父母的感情一直很好。喬治娜認為，對自己來說，吉姆就是最好的父親，知道真相只是讓她更感念吉姆的一切。（編輯：倪浩軒）