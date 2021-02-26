面試被錄取等上班！公司聽「姓氏」秒改口 真相藏滿無奈
編輯中心/綜合報導
2021-02-26 11:24:11
不少公司在徵才時，除了會根據求職者的能力、條件去做篩選外，面試時所展現的態度也是抉擇重要關鍵，但你聽過因為「姓氏」而不被公司錄取的嗎？大陸河南周口商水縣周莊村，先前有名媽媽接受訪問，透露自家兒子到某間銀行面試，最終也成功被錄取，卻意外因為「姓氏」，導致銀行改口決定不錄用。
據《海客新聞》報導，大陸河南周口商水縣周莊村一名媽媽先前受訪時，就分享了自家兒子求職時的事情，她透露兒子到一家銀行面試後被錄取，即將前往就職，當時連身體檢查等資料都準備齊全了。然而，當銀行一聽到兒子的名字「罵建行」，隨即改口拒絕錄用，讓一家人相當無奈。讓人想不到的是，其實周莊村內有近200多人都為罵姓，不少姓罵的村民受訪時就透露，都曾因該姓氏遭到旁人嘲諷、笑話。不過，其實村民的祖先一開始是姓馬，但因得罪了雍正皇帝，才會被降級改姓「罵」而流傳到現今。雖然有許多人都因「罵姓」不文雅，事後都會改回馬姓，但仍有不少人堅持不改動，認為「我們這個姓，走到哪裡，都能給大家留下很深刻印象」，而決定保留罵姓。新聞曝光後，不少大陸網友也紛紛在底下留言，「改回來唄，這個姓太難聽了」、「這個可以考慮更改一下吧！確實容易帶來一些誤會和麻煩」、「真的很好奇，是犯了什麼錯誤？什麼時候？」、「我有一個小學同學小名叫罵蛋...」、「這姓厲害了」。（編輯：陳雅雲）