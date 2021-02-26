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遺失iPhone他一看「定位」傻了！網笑瘋朝聖：怎麼掉的啦

編輯中心/綜合報導

2021-02-26 11:43:04

▲手機螢幕朝下有鬼？女急喊「保護鏡頭」，網揭1動作判斷。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲日本漁夫不慎遺失一支iPhone手機，一開定位卻看傻了。（示意圖／翻攝自Pixabay）
現代人手機不離身，若不慎遺失手機總是令人相當心急，然而現在許多智慧型手機皆有定位功能，讓失主更方便找回。不過，24日一位日本的遠洋漁夫表示，他不慎遺失一支iPhone手機，一開定位卻發現，手機遺失的地點竟是諾魯共和國附近的海域，且無法得知海洋深度，不禁苦笑「有人撿到的話請跟我說」。
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該遠洋漁夫在推特「遠洋漁業@海巻漁師」貼文表示「今天早上7點左右，不小心遺失了一支iPhone Pro」，結果查看手機的定位，竟然顯示「0°49′44″S 146°58′36″E」 ，約在諾魯共和國附近的海域，讓他不知該如何是好，無奈道「有人撿到的話請跟我說」，並苦笑「對了，我不確定那邊水深多少……」
▲日本漁夫不慎遺失一支iPhone手機，一開定位卻看傻了。（圖／翻攝自推特@35hakkomaru）
▲日本漁夫不慎遺失一支iPhone手機，一開定位卻看傻了。（圖／翻攝自推特@35hakkomaru）
▲日本漁夫不慎遺失一支iPhone手機，一開定位卻看傻了。（圖／翻攝自推特@35hakkomaru）
▲日本漁夫不慎遺失一支iPhone手機，一開定位卻看傻了。（圖／翻攝自推特@35hakkomaru）
該貼文短短2天時間，吸引2.2萬網友朝聖，紛紛笑翻回應「比較好奇怎麼掉下去的哈哈哈哈」、「在深海裡還有訊號，真的厲害」、「天啊，還是趕緊再去買支新手機吧」、「雖然是個悲慘的遭遇，但我忍不住笑了，對不起！」
該貼文也意外引發諾魯政府觀光局的關注，並在推特回應「對不起，幫不上您我們也很無奈，但我們認為他應該就在巴布亞新幾內亞的專屬經濟區內」。（編輯：賴詠璿）
▲日本漁夫不慎遺失一支iPhone手機，一開定位卻看傻了，諾魯政府觀光局對此回應。（圖／翻攝自諾魯政府觀光局推特）
▲日本漁夫不慎遺失一支iPhone手機，一開定位卻看傻了，諾魯政府觀光局對此回應。（圖／翻攝自諾魯政府觀光局推特）
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