立法院開議日 朝野立委聚焦疫苗採購狀況
記者吳承翰、葉政勳／台北報導
2021-02-26 12:19:35｜2021-02-26 13:21:29
立法院第3會期今（26）日開議，在野黨團一致要求下，行政院長蘇貞昌率領部會官員赴院會針對疫苗採購進度、百億養豬基金進行專案報告，並備質詢。朝野立委聚焦疫苗採購進度，國民黨立委費鴻泰指出台灣醫護人員憂心AZ疫苗副作用強烈，質問防疫指揮官陳時中敢不敢率先施打，兩人激烈交火；民進黨立委趙天麟則問陳時中不買中製疫苗的原因，陳強調疫苗要安全有效、民眾敢打，才會跟廠商談判。陳時中也透露，7月就能施打國產疫苗。
今天是本會期開議第一天，早上藍綠皆有動員，國民黨團並未發動杯葛，蘇貞昌得以順利上台報告，議事過程平和。針對不考量中國疫苗，陳時中在答詢時說，疫苗現在是賣方市場，中國疫苗缺乏文獻佐證其安全性、效果，要啟動談判都有困難。至於國產疫苗的研發，高端、聯亞2家公司已進入第二期臨床試驗，趙天麟追問進度，陳時中回答表示，高端的進度會比聯亞快1個月，因為早1個月核准，預計3月底施打完第1劑，4月底施打第2劑，再追蹤1個月，觀察施打成效，可能6月底會把報告提出來。政府對於查廠跟確效會同步進行，免得後續把時間拉長。趙天麟追問，是否7月可望施打施打國產疫苗？陳時中指出，「一切順利的話，7月就可能施打國產疫苗」。費鴻泰質詢時，則提到醫護人員對於第一批進入台灣的AZ牛津疫苗有疑慮，他問陳時中願不願意率先施打，安定民心？陳雖表達施打意願，但按照防疫指揮流程，中央政務官員屬於第二批施打。費鴻泰不滿，認為陳時中沒能安撫民眾，有失指揮官高度，直接對著一旁的蘇貞昌說「如果我是你，我早就把他換下來了！」而輪到台灣基進立委陳柏惟質詢時，陳則關心疫苗施打後，民眾對於不同的疫苗，引發的反應不一，他表示一直有敦促衛福部建置疫苗地圖，哪邊有疫苗、疫苗廠牌、數量、施打後的狀況，全數統整，讓民眾有公開資訊做參考，陳時中則承諾會收集相關資訊，建立系統提供協助。立法院今日一共有17位立委質詢，上午已有9位立委質詢完畢，下午2點30分繼續質詢。