讀頂大人脈比較強？過來人曝「3優勢」威力超猛 網跪了
編輯中心/綜合報導
2021-02-26 12:51:34
高中學測成績24日公布，不少學子開始思考自己的未來出路與規劃，填選嚮往的大學以及科系。不過，就有網友好奇「頂大的人脈真的很強嗎？」隨即釣出一名神人分析3大優勢，而在網路上掀起討論。
原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示在網路上聽聞讀頂大的人脈都很有用處，這就讓他不解發問「那我就好奇，哪些頂大的人脈才有用？四大台科政大台師中央醫學院？有含碩士博士EMBA嗎？人脈有多猛？有內行人來開導我這南部22k仔嗎？」問題一曝光，就引來許多網友討論，「差別在於學校到處都是資源，看自己會不會把握，人脈也是」、「我覺得真的有用啦！很謝謝同學學長老師」、「學長姐比同學重要，因為很少人會推你比他強的缺」、「我覺得很有用，畢竟頂大的學長姐在很多公司都是主管級的，正常人不拉自己學弟妹，拉誰？」、「本身有利用價值時候人脈才有用，否則也很難有實質助益」。其中就有過來人發表文章分析，表示「Yes, 非常強。我是讀碩班都可感受到人脈威力，更何況大學部大多數就是去交朋友的。」文中他就根據「職場」、「學習」、「眼界」3方面解釋。以職場方面來說，他透露國內外的各大公司中，基本上都會有認識的人在裡面，「想一起幹件事情或詢問內部狀況相對容易，或是詢問專業人士對某個現象的看法」。以學習方面來說，在頂大所認識的人學習能力一個比一個厲害，就算是看起來懶懶散散，且到處玩社團跑活動的人，考試結果都相當不得了，「還有看起來完全沒在唸書的，事實上也真的考很爛，但課外活動玩得嚇嚇叫。這些人你都可以從旁邊推敲偷學個一招半式，很多時候就是講一個方法論、心態」。以眼界方面來說，雖然處於同樣年紀，但從中能發現有些人平常有興趣的東西就是不太一樣，「你還在系辦打工的時候他們已經去國內外實驗室實習發表頂會論文，有些去國外交換順便在大企業實習畢業後留在當地，有些開始上課不見人影原來是跑去創業畢業沒多久就資產上億，或是年紀輕輕就在（家族）企業位居高位全球歷練然後念Top MBA」。最後，該名網友也強調「耳濡目染」的效用，表示「跟強者交往久了把心法觀念學起來對你人生也大有裨益。『站在風口上的豬也能飛』，這就是人脈的價值」。貼文曝光後，許多人也紛紛回應，「這很像我國貿、企管朋友的商業互吹」、「這篇沒啥誇大，大概就是這樣，出國會更好」；但亦有鄉民認為「認真回，文中講的是有可能但大概30%的同學如此而已」、「覺得有點誇大，你說的在頂大也是一小部分人而已」、「你的比喻...，這樣強者只佔5%」。（編輯：陳雅雲）