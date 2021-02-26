日本美食來台發展全倒光？老饕曝「1神店」：排隊排4年啊
編輯中心/綜合報導
2021-02-26 13:11:19
台灣美食聞名眾所皆知，但是也有不少從國外品牌來台拓展商機，其中，在疫情尚未爆發以前，國人最愛去的日本，就有不少當地美食也來台灣開店。近日，就有網友討論「是不是日本來台灣開店的美食品牌都沒好下場？」貼文引發熱議。
原PO在「美食公社」貼文指出「疫情到現在還是不能出國，真的很想念日本當地的食物啊.....順便問問是不是日本的食物來台灣，要不就是味道變卦，要不就是風潮一過就完全沒人在排隊就倒光了？」貼文一出，網友紛紛回應「會這樣說就是沒去過信義區的一蘭拉麵」、「一蘭拉麵2017開到現在還在排＝＝」、「一蘭拉麵排隊排四年了....真的很扯」、「一蘭拉麵啊...根本誇張的要死」、「請到信義區一蘭拉麵本店....全年24小時都在排」、「半夜兩三點吃一蘭還要排隊你敢信」。不過，也有人認為「一蘭雖然排隊，但是288一碗基本拉麵很貴」、「一蘭看不懂在排什麼...賣這麼貴大家還是買單」、「如果要排隊不會選一蘭，但住在信義區的我無時無刻都看到一蘭在排」、「一蘭真的開幕排到現在，假日人潮都直接炸開，不懂在夯什麼」、「壽司郎除了假日都不用排了，一蘭平日還是排＝＝」。（編輯：張嘉哲）