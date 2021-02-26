點鹹酥雞一看「整包都蔬菜」！內行眼睛全亮：根本賺爆
編輯中心/綜合報導
2021-02-26 16:35:05
台灣道地美食種類多樣，其中鹹酥雞攤讓不少老饕愛不釋手，不論是當正餐或是宵夜，都是許多人喜愛的食物。不過，就有網友指出，自己買了一包鹹酥雞回家吃，沒想到打開後發現一整袋都是蔬菜，讓他十分傻眼。然而，卻引來許多內行人大讚直呼「這樣配才好！」
原PO於臉書社團《爆廢1公社》上發文，表示自己先前點鹹酥雞來吃，但一打開後竟發現整袋幾乎被九層塔、洋蔥等食材填滿，驚人的畫面，也讓原PO傻眼直呼「已經忘記點的是鹽酥雞還是蔬菜盒了」。貼文一曝光，就引來網友討論，但不少老饕反而大讚直呼，「滿滿的配料，我都買不到這種的」、「這樣很好吃耶，超讚！」、「給得超大方」、「這家很佛心啊！這樣配才好」、「我怎麼覺得你這一盒...蔬菜看起來比較美味...」、「真好！我們這邊的買一大包，九層塔才放幾根而已」甚至有人指出，現在菜價都不便宜，買到這包等於賺到了，直言「還加那麼多配料也要成本」、「九層塔很貴欸！傻傻的」、「青菜還是貴貴的」、「這盒是極品」、「賺到了！讚」、「佛心老闆，這兩種現在很貴」、「還嫌，要是蔬菜貴的時候你就不知道點的是鹹酥雞還是紙盒了」。（編輯：陳雅雲）