跟風買台積電！他見「美股大跌」想出清 股迷曝背後真相
編輯中心/綜合報導
2021-02-26 14:14:14
「護國神山」台積電（TSMC）為「台灣積體電路製造」，是全球第一家，且規模最大的晶圓代工半導體製造廠，其股價近期引發股迷話題不斷。對此，今（26）日凌晨一名網友在PTT八卦版貼文提到，去年跟風去開戶，順便買了台積電460元，看見美股大跌消息，擔心股市泡沫化，不禁憂心詢問「請問股票不是該大出清了？」
原PO表示，去年10月因為看了身邊的人做股票大賺一筆，所以也跟風開戶，順便買了台積電460元，現在則在635元，但最近報導各國股市都有點泡沫，「還有人說美股現在是史詩級泡沫，只是什麼時候破掉不知道，說政府舉債借錢也是要還的，如果股市大跌時再買進，漲回時才會賺很多，重點是大家一片看好時，而且還創新高一陣子了，就是你該賣的時候了」。一連串消息讓原PO憂心道「有點害怕，是不是該出清台股了，請問股票是不是該大出清了？」貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「全世界都在等股票大跌要進場，你覺得呢？」「你快賣，後面還很多人要撿」、「可是台股在爬升中，淨值也很高快1W，沒理由大跌」、「下禮拜一觀察看看」、「GG（台積電）至少今年上700，三年上看1000，你要賣？」據了解，美股25日大跌550點，而台北股市今開盤跌262.14點，加權股價指數以16190.04點開出，隨後跌逾350點，下殺到16094點，16400點更一度失守，來到最低點15974點，回測萬六大關，直到中午12:10為止，大盤指數來到16060點，跌幅2.39%，電子龍頭權值股熄火，台積電為612元，跌3.46%。不過，最後也要提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：賴詠璿）