投履歷當天就急約面試！男進公司見「1場面」嘆：果然雷
編輯中心/綜合報導
2021-02-26 15:17:40
不少公司都會在徵才網站上貼出相關職缺，更會附上工作內容及待遇，以此找尋適合的人才。不過，就有位網友指出，自己早上才投去履歷就秒收到公司來電，約下午面試。等到一去公司更是目擊「傻眼場景」，讓他直呼「急著要你面試的，果然雷！」
該網友在PTT上發文，分享自己的親身經驗。原PO透露昨日剛投履歷去某公司，結果隔沒多久就接到公司來電，且馬上詢問當天下午能不能就來面試，非常積極。而到了現場後，原PO正在填寫個人基本資料，突然聽到一個男生大聲持續飆罵的聲音，「你們都瞎了是不是？你們不瞎，我也不會找你們來罵！」原PO不禁好奇詢問人事小姐，「那是你們的主管嗎？」而聽到原PO問題，對方則支支吾吾一臉很尷尬的樣子。原PO當下就懂了，立即表明「這工作我可能不太適合」，隨即走人離開，更感慨「第一次遇到這麼情緒化的男主管」。文章一出引發討論，網友紛紛留言回覆說，「看來那公司的人力流動率應該會越來越高，離開是對的」、「不知道為何，EQ越低分的人越容易當主管」、「這種一堆，自以為很有威嚴」、「還好你在面試前先看到了，沒浪費彼此時間」。不過也有網友緩頰，「沒有問候祖宗十八代，都還滿正常的」。（編輯：倪浩軒）