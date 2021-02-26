特企／年後窈窕作戰　營養師傳授正常吃也能超綺麗食譜

年後開工快一週了！為管理健康，部份女孩只吃沙拉或水煮輕食。運動營養師楊承樺提醒，長期吃單調無味的水煮餐，更容易被美食的香氣誘惑破功，建議恢復原型食物、多蔬果的正常飲食滿足口慾，並進行適當的食量管理。楊承樺更不藏私傳授年後「綺麗」食譜，以運動健身者必備食材雞胸肉，搭配不易形成體脂肪的食用油-綺麗健康油，幫助大家輕鬆管理體脂，同時兼顧美味與健康！

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營養師揭年後飲食術：選好油與食材 美食當前也能兼顧體脂管理！

楊承樺說，管理飲食就是管理健康，提到飲食多數人都會連結雞胸肉，以去皮雞胸肉(肉雞)來說，每100克含有23.3克的蛋白質，熱量更僅117大卡[註1]，是健身的好夥伴。然而，若使用錯誤的料理方式，雞胸肉口感可能會乾柴且淡而無味，讓許多人卻步。楊承樺表示，適量的好油可提高雞胸肉料理的美味度，可能許多人會「聞油色變」，但事實上挑選好油能讓體脂管理事半功倍！他說，像是綺麗健康油，具有中鏈脂肪酸不易形成體脂肪的特色，且發煙點為200度C以上，各式料理都適合，年後安心享用美味時也能體脂管理！

楊承樺更建議，若希望有更多變化，可根據自己的飲食偏好，搭配不一樣的蔬菜或配料，打造美味又可口的「綺麗」料理！

攻略女孩飲食偏好！營養師親授三大年後「綺麗」美味食譜！

在眾多變化下不知道怎麼搭配？沒關係！楊承樺營養師為三種飲食偏好的女孩們訂製美味的食譜，具備營養與色香味，年後吃好「綺麗」無難度，女孩們快筆記！

清爽健康派女孩－舒肥嫩煎雞胸肉

想輕鬆做出清爽口感的女孩們看過來！在小火熱鍋後加入綺麗健康油，將雞胸肉兩面小火各煎30秒，再蓋鍋蓋關火悶7分鐘，舒肥嫩煎雞胸肉就能上菜了！口感軟嫩的雞胸肉可搭配新鮮的生菜、蕃茄，令人回味無窮！

無辣不歡派女孩－剝皮辣椒炒雞胸肉

若是喜歡辛辣刺激口感的女孩，將雞胸肉先簡單醃漬，並以油短時間乾煎後，建議加入剝皮辣椒、紅辣椒、雪白菇、蔥白與簡易調味調理，香辣中帶點甜味，添增更多風味！

香甜涮嘴派女孩－豐盛多彩腰果雞胸肉

若女孩們想一嚐多樣口感的料理，建議將雞胸肉切塊並浸過蛋液，先以中小火油煎，再將蔥白、蒜末下鍋爆香，炒出香氣，最後加入紅甜椒、黃甜椒逼出香甜口感。若希望豐富口感，也可以加入少許的腰果點綴喔！