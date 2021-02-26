訂外送給男友被嫌棄！「不知道我挑食嗎」 網怒喊快放生
編輯中心/綜合報導
2021-02-26 16:34:29
情侶之間吵架是難免的事情，但有時情緒上來時，講出來的話可能會讓對方覺得很受傷，尤其若爭吵的起因是「好心的雷親」的付出被無視，更是可能替感情留下裂痕。有位女網友就分享了自己好姐妹與男友的對話截圖，女生自掏腰包替男友訂外送美食，結果男友卻狠嗆「你不知道我很挑食嗎」、「不喜歡就是不喜歡」，讓網友全都傻眼，直呼「快放生！」
該位女網友在臉書社團《爆怨公社》發文，分享自己好姐妹的親身經驗。原PO表示因為擔心男友在外沒吃飯，好姐妹自己付錢刷卡替男友點外送，結果餐點到了男友卻嫌棄不合口味、很難吃。原PO更分享了兩人對話，只見男友劈頭就說「你不知道我很挑食嗎」、「我爸我姊我媽知道我挑食，我爸會在外面買我吃過的食物，因為他知道如果順便買了個晚餐回來給我，結果這晚餐是我沒吃過的，我會丟掉」。誇張發言讓女友無奈回應，「反正以後你自己吃」、「不用講了，不想聊這話題了，我錢丟水溝都比較值」。男友還在繼續碎念，「我承認不該為了這跟你吵架，但我就是直男，我不喜歡就是不喜歡。你在點之前也不會問我，你至少確認嘛，你連確認都沒」。貼心幫買晚餐遭到如此對待，原PO直言真是「好心被雷親」。網友也紛紛在底下留言回覆說，「那就滾回家給爸媽伺候啊，出來跟人家談什麼感情」、「放生啦」、「誰家的小王子，笑死人」、「不愛吃也不用這樣說，很過份」、「這不叫直男，這叫白目」、「不要污辱直男」、「這哪是直男？根本是歪男，完全長歪了」、「有心買給你還挑剔！甲塞算了」。（編輯：倪浩軒）