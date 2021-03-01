房市／經濟成長展望佳 房市前兩月量增
財經中心/綜合報導
2021-03-01 12:30:00
信義房屋統計全台門市前兩月(至2月24日)的交易狀況，今（2021）年房市延續2020年以來景氣持續復甦的趨勢，前兩月房市交易量較2020年增加約26%，表現較佳的都會包括新北市、新竹地區、台中市與台南市，雖然打炒房政策陸續出爐，但政策對於自用買氣影響有限，農曆年後也見到買氣回籠，自住客仍是市場上最主要的買盤。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年1、2月疫情開始爆發，第一季是市場氣氛最悲觀的時刻，當時買方觀望交易量縮，反觀今年1、2月則是延續2020交易量復甦反彈的格局，雖然打炒房政策陸續出爐，但目前市場以自用型買氣為主，政策聚焦打炒房對於自用客影響有限，加上今年景氣可望復甦與台股創高，都有利民眾購屋信心，因此前兩月的房市交易量和去年同期明顯增加。今年前兩月房市交易量北部表現溫熱，台北市交易量年增19%，新北市則是年增27%，桃園市增加22%，新竹地區則表現突出交易量年增逾5成，台中市也表現穩健，前兩月交易量年增27%，台南年增26%，高雄市則是年增16%。前兩月雙北市表現較佳的行政區，包括市中心的大安區、中山區、松山區、士林區、南港區與萬華區，交易量年增幅度都逾2成，新北市則是板橋區、新店區、土城區、三峽區、三重區、泰山區、蘆洲區與淡水區，前兩月交易量年增逾三成，以雙北熱門的交易區域分布來看，市中心買氣有逐步加溫跡象，但外圍平價區域仍受到首購與換屋族群的青睞。曾敬德表示，從政府打炒房政策上路後，自用當道的跡象又更為明確，今年2月開春後已經看到自用買盤回流，開春後的房市也呈現小陽春的市況，整體經濟景氣復甦，觀光產業也看到一線曙光，全球低利環境並未出現改變，對於房市仍相對有利，不過政府也緊盯房市，不希望出現過熱的現象，打炒房的政策態度仍相當明確。