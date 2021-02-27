日本「掃地機器貓」會撒嬌　一動作讓網友傻眼：毛毛的

The China Post

報導，現代社會許多人家中都有一台掃地機器人，讓清潔打掃更便利省時，然而，當機器人變成超逼真「掃地機器貓」，可能不會這麼多人有興趣了。近日，一位日本網友分享用羊毛氈自製的「掃地機器貓」在推特爆紅，逼真外型讓網友驚呼：「覺得毛毛的」。

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日本推特網友(

)於周一分享自己用羊毛氈所打造的機器貓。貼出的

影片中

，只見一隻沒有腳的全白機器貓朝鏡頭滑行，到了鏡頭前還停下，抬頭用水汪汪的眼睛對著鏡頭喵了一聲。

原PO在貼文中寫道：「我一叫它，它馬上就來了。」超逼真貓咪機器人不但能自然扭動頭部，還會發出聲音，乍看之下就像一隻活生生的貓寵。

▲近日，一位日本網友分享用羊毛氈自製的「掃地機器貓」在推特爆紅 (圖|翻攝自推特網友@sacocho)

不少網友看了掃地機器貓，紛紛留言寫道：「有點可怕」、「家裡有養貓的話會被它嚇到吧」、「以為是貓咪躲在棉花糖堆」。