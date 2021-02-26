純情男25歲才脫單！新婚夜驚見老婆「身上1刺青」秒崩潰
編輯中心/綜合報導
2021-02-26 20:06:24
結婚是人生大事，但若雙方認識不夠深就步入婚姻，恐怕感情也會容易破裂。日前在中國大陸就出現一位母胎單身25年的男子，在新婚夜晚才發現老婆身上有著「前男友名字的刺青」，瞬間崩潰悔婚，消息也引發網路一片譁然。
據《網易新聞》報導，這名原先從出生開始就一直單身的25歲男子，個性害羞內向，最終透過長輩介紹，終於認識女友，雙方交往半年後也決定邁入婚姻。不過由於男方個性較保守，因此兩人在婚前都沒有踰矩的親密行為。時間轉瞬到了新婚之夜，兩人在新婚房內準備展開第一次親密關係時，男子才發現老婆的鎖骨下方有一處小刺青，寫著「我愛李永」，他便立刻質問妻子意義為何，女方才坦承，這個李永是前男友的名字。因為這個刺青，讓男子瞬間情緒崩潰，當下立刻開口要離婚。不過女方也立刻向他解釋「那是年輕不懂事時刺的，雖然可以除掉，但因為怕痛還沒去做」，但他仍聽不進去，就把女方趕出家門。最終這段超短命婚姻只維持不到兩天，雙方就完成了離婚手續，更讓不少親友全都傻眼。消息隨即也在網路上發酵，不少網友紛紛感嘆「雖然這次輕看了不舒服，但也不至於就離婚吧」、「男方有情緒我能夠理解，但這婚直接離了我是覺得太衝動」、「這件事告訴我們，別隨便把只是情侶的另一半名字刺在身上」、「雙方都很幼稚不成熟」。（編輯：潘毅）