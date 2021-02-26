花4萬官網買iPhone！她爽開箱見「內容物」氣炸：見鬼了
編輯中心/綜合報導
2021-02-26 20:07:31
許多人是蘋果手機的忠實用戶，在iPhone 12系列推出後有不少果粉等不及到官網下單訂購，就為了拿到最新款手機。不過日前卻有一名住在中國安徽的女子在蘋果官方網站花了上萬元人民幣訂購iPhone12 ProMax手機後，打開一看卻不是滿心期待的「蘋果手機」而是蘋果口味的「蒙牛酸酸乳鋁箔包」，開箱結果讓她相當不滿，立刻向蘋果和快遞公司投訴。
綜合《北京青年報》、《搜狐網》等陸媒報導，這名住在中國安徽的劉姓女子16日在蘋果官網上花了10099元人民幣（約47000元新台幣）購買256G的金色iPhone12 ProMax，另外也購買了手機殼、手機貼膜等一系列配件利用快遞送上家門。直到18日接到快遞員的電話時，她因為人在工作無法簽收，快遞員便將貨物寄放在社區內的快遞櫃中。該名女子表示，可能因為之前沒出過問題，「因此防備心也沒那麼重」，等她下班回到家滿心期待的打開包裹一看，紙盒內裝的竟然卻是250ml綠色蘋果味的蒙牛酸酸乳，上頭還標示著「生產日期 2020/10/13」，檢查包裝後她還意外發現包裹內有幾個被破壞過的痕跡，「拿到包裹的時候，沒覺出重量有什麼異常，但是打開一看就蒙了」。焦急的她當晚也立刻向當地警局報案，另外也向負責物流的EMS快遞公司和蘋果公司提出申訴。對此，EMS快遞公司回應指出「此事已經全部交由蘋果公司處理，EMS公司不再處理相關問題」，而蘋果公司則表示已經聯繫到該名女子，「目前情況核實的進展屬於內部進展，不方便告知」。（編輯：楊智傑）