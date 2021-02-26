天天開熱點分享！他憂「手機壽命降低」　內行曝2神解法

現代人對於網路的需求量愈來愈大，只要是收訊不好或是沒有Wi-Fi訊號可以連線的地方就會因為無法連上網而感到相當不便。近日就有一名網友搬家過程中發現，新租屋處沒有無線網路，但平常熱愛追劇、看電影的他只能透過開啟手機熱點分享網路，長久下來他就擔心是否會造成手機壽命縮短。文章曝光後就有不少過來人分享類似經驗，更給出避免手機電池過熱的建議。

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該名網友在PTT的IOS版上發文解釋，自己搬到新租處卻發現沒有無線網路，「同事是用手機吃到飽分享網路給其他設備，但因為我平常假日沒事會在家追劇，Netflix在電視上播放的話需要很大流量吧？」，擔心經常使用熱點分享網路對手機是否會造成使用壽命降低或是電池損耗率變快的他相當糾結，也希望版上網友提供類似經驗。

▲網友擔心長期使用手機分享熱點會造成壽命降低。（示意圖／翻攝自pixabay）

文章曝光後釣出許多過來人分享經驗，其中就有鄉民解釋如果平常是利用手機吃到飽網路開熱點的話，建議可以到3C產品賣場或電器行購買中繼器，或乾脆購入便宜的二手機充當基地台，「手機熱點分享給中繼器， 之後中繼器再分給其它設備，用一天，手機都不會發熱」，另外也有網友解釋散熱也同樣重要，「開熱點的時候給手機降溫阿，如果住處有網路那就花錢買個分享器就好，不過還是要看你網速多少，有線網路跟手機訊號速度你可以跑一下看哪個夠」。

此外，有網友針對電池健康度分享使用經驗，「插著充電分享，不要又同時使用手機，通常都微溫不會發燙」、「我iphone5s到現在一整天都當adsl用，每月用量至少100G，頂多2、3年換一次電池」、「長期用會傷電池，朋友用一年健康度82% 供參考」、「熱點分享傷電池，要也是接上無線分享器用usb分享，手機當數據機，ap當天線對手機電池較好」。（編輯：楊智傑）