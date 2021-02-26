國小女兒生日趴「爽花1萬2」！媽狂喊正常　網揭暗黑套路

許多人過生日時，通常會選擇和家人朋友一起過，而慶祝方式不外乎就是吃大餐、KTV唱歌或是一起出遊等，也會有不少人會趁一年一次的生日多花點費用好好犒賞自己。不過近日就位人父表示，自己小一女兒的生日派對因為邀請了不少親朋好友，特地選在餐廳舉辦，整場派對下來竟然花費至少要1萬2千元起跳，話題曝光後也掀起網友熱烈討論。

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這名爸爸苦惱的在PPT發文求解，他提到自己的女兒目前就讀國小一年級，下個月的生日派對邀請了她的好朋友和家長們一起參與，包含原PO一家3口總共有15個人。不過因為家中空間有限，他和老婆商量後決定改到餐廳包廂內慶生，沒想到光是包廂內低消就要7千元，加上購買兩個8吋蛋糕的4千元和小孩的2千元生日禮物，算下來竟然要一萬二起跳，這就讓他相當詫異。

▲家長替孩子舉辦生日派對就是希望創造快樂的回憶。（示意圖／翻攝Pixabay）

他接著無奈表示，自己只是個普通的上班族，本來想看看有沒有替代方案，結果老婆卻告訴他這個花費很正常，而且訂金也付給餐廳和蛋糕店了無法挽回，對於這筆費用他也不禁自嘲表示「可能是貧窮限制了我的想像力，也可能是老婆花我的錢所以不痛不癢」，最後仍疑惑提問「現在小學生辦個生日派對1萬很正常嗎？」。

文章曝光後，許多網友也對這個金額感到訝異，許多鄉民就指出其實小孩子的生日根本是「辦給大人的」，「孩子根本不會記得！都是大人滿足虛榮心罷了」、「生日需要搞成這樣？花不到一半的錢買給她買禮物，她還更開心」、「浪費錢，小孩根本不在乎餐廳，有玩具就好」、「大人的虛榮心而已」。

但也有網友勸慰原PO「能花的時候要珍惜，等到青春期要花也沒辦法了」、「辦一次當作特殊回憶就好了，不要養成習慣每年都要辦」、「15個人吃飯含包廂7千可接受，平均一個人不到5百，禮物的預算竟然只有蛋糕的一半，真的太低。然後，會來的家長大概也會送禮啦，補貼一些花費」。（編輯：楊智傑）