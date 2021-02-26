女家教「肉體獎勵」學生！兒成績突飆高　警方曝逆轉真相

中國廣州近日傳出一起女家教以「答應發生性關係」當作獎勵，讓不少學生成績突飛猛進，卻被家長透過攝影機發現的案例。事件曝光後掀起外界議論紛紛，不過根據當地警方循線調查後竟發現，這起事件全都是一名馬姓男子杜撰「騙點擊量」的不實消息，警方不僅對該名男子作出行政拘留10天的處罰外，也在網路上提醒民眾切勿輕信假消息。

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據《網易新聞》報導，這起案例是有名英國籍的29歲女教師於2018年到廣州一所貴族學校做英語外教，因為風趣的授課方式獲得不少好評，女教師閒暇之餘也會接些家教工作，專門輔導國中、高中的學生，而且只要上過她的課，不少學生成績的確突飛猛進，消息在家長之間口耳相傳，2020年5月有家長得知後決定重金聘請女老師每週五到家中替兒子上課。

不過由於這名家長因工作需求，導致長期不在家，所以加裝監視器於客廳，以此掌握家中即時狀況。沒想到某日家長打開監視器，竟發現兒子與女家教在沙發上演「愛情動作片」，這才得知女家教輔導成功的秘訣，就是「成績進步就可以跟老師做一次」，事後該名家長也立馬搭飛機回廣州，隨即質問兒子來龍去脈，兒子才坦承，是老師先出手，且雙方半年內已發生過十幾次關係。

▲家長於客廳加裝監視器。（圖／翻攝自《網易新聞》）

這則消息曝光後引發外界熱議，不過24日廣州公安局循線介入調查後竟意外發現，上述情節是一名33歲的馬姓男子為了增加文章點擊量並從中獲利，因此故意捏造情節、發布假訊息。警方已依法作出行政拘留10天的處罰，同時提醒網路空間不是法外之地，請網友自覺遵守相關法律法規，不造謠、不信謠、不傳謠，共建和諧清朗的網絡空間。（編輯：楊智傑）