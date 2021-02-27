台灣鳳梨突收禁令！本土「鳳梨鼠薯」直播怒嗆：你才有毒

台灣鳳梨今（26）日被中國海關總署以「截獲檢疫性有害生物」為由，宣布自3月日暫時停止進口，消息曝光後掀起台灣各界關注，擔心此舉將衝擊台灣農業。不過這起「鳳梨禁令」也意外讓前陣子爆紅的網紅「鳳梨」吳泓逸再度沾上關係，稍早「鳳梨鼠薯」就發文表示不少果農竟跑來向他求助。

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前陣子因前女友罔腰宣稱懷胎意外遭牽連的「鳳梨」吳泓逸，今晚在臉書發文表示，自己稍早看新聞得知台灣的鳳梨被禁止出口到中國，他無奈表示「一堆果農跑來找我」，接著更替果農發聲「台灣鳳梨怎麼了嗎？哪裡有毒？你才有毒？你全家都有毒！是時候展現真正的技術了……」。

▲ 網紅「鳳梨」吳泓逸在直播中力挺果農，也邀請台人一起買鳳梨、挺農民。 （圖／翻攝自「鳳梨」吳泓逸臉書、IG）

接著他又在IG直播與粉絲互動討論「鳳梨禁令」，他提到自從新聞消息曝光後，許多果農接連打電話到他的公司，希望他能幫忙。直播中他也承諾明天起只要看到跟「鳳梨」有關的產品就會多買一點支持果農，還逗趣表示要大家多支持「Pineapple Lose（鳳梨酥）」。

事實上，「鳳梨禁令」是今中國國台辦無預警的片面禁止台灣進口鳳梨，對此總統蔡英文也發聲譴責此舉「非正常的貿易考量」，也邀請台灣民眾「挺農民，一起吃鳳梨！」，此外，網紅「館長」陳之漢今日也豪撒50萬將鳳梨掃貨，打算自家健身房發送給會員食用，希望用行動力挺台灣農民。（編輯：楊智傑）