女友藏「7位數存款」！公務員男崩潰：日常花費要我全出
編輯中心/綜合報導
2021-02-27 00:00:30
情侶之間針對約會花費發生爭執時有所聞。就有一名男網友無奈表示，自己與女友同居，日常開修都由月薪較高的他支付，沒想到前幾天意外發現女友戶頭內有「200萬存款」，仍不願意拿錢出來分擔開銷，忍不住崩潰「真是有理說不清」。
一名從事公務員的男網友在臉書《靠北女友my girl》上哭訴，「女友月薪2萬8、我月薪5萬2，所以平常大小事出去約會開銷還有房租都是我負責，再加上車貸與給老家的孝親費，因此到目前存款為0，只能苦撐」。沒想到前天原PO意外看到女友的戶頭內還有高達2百萬的存款，便決定開口向女友討論，未來共同花費能否按照「女3男7」的比例分擔。然而女方一口回絕，更表示這2百萬是自己「一點一滴很辛苦存下的」，還嗆原PO「見不得別人好，自己不存錢，反倒眼紅她的存款」，讓男方崩潰直呼「根本有理說不清」。完整遭遇曝光後也引發關注，網友紛紛感嘆「現在的趨勢都花別人的，存自己的」、「一起負擔不是才是正常的嗎？」「認真的說，養不起就放生」、「要是真的愛對方，怎麼可能都全部讓男生去出」、「這種女生還要交往嗎？你能找到比她更好的」。（編輯：潘毅）