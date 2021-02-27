衝面試被問「戀愛最長多久」！女臉垮掉 原因曝光眾驚呆
編輯中心/綜合報導
2021-02-27 10:02:05
找工作時「面試」是非常重要的一個關卡，除了基本的工作專業之外，也會被探聽一些生活背景，但你聽過面試還要誠實稟報「戀愛經驗」的嗎？近日，一名女子到公司去面試，卻被詢問「戀愛經歷」，引發網友熱議。
據《炫渦視頻》報導，一名住在中國江西南昌的女網友透露，到一家公司面試，應徵的職位是「人事」，到公司後，面試主管拿出一張「應聘人員登記表」，除了填寫基本資料以外，其中有兩題問「談過幾次戀愛」以及「最長一次多久」，奇怪的問題，讓女網友霧煞煞。而該女也詢問公司為何需要誠實稟報「戀愛經驗」，公司人員則表示「因為我們屬於服務業，這位小姐應徵的是人事的職位，對外的話人事是對外招聘，對內也要處理員工問題，考量到如果有一定的戀愛經驗，比較會為對方著想，情商也比較高，不過也不是硬性要求要填寫」。而該事件曝光後，引發網友熱議表示「我如果被問戀愛經驗應該馬上被開除」、「戀愛跟職場情商有啥關係啊」、「談過戀愛情商高？這公司的主管出這種題.......太瞎了」、「戀愛次數多情商就高？那請問老闆談過幾次戀愛」、「誇張，都還沒入職就在窺探隱私」。（編輯：張嘉哲）