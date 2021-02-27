最萬用廚房家電為何？主婦激推「1神器」：端出三菜一湯
編輯中心/綜合報導
2021-02-27 13:28:35
電器種類應有盡有，功能也越來越發達，許多家庭主婦都會選擇購買好用的電器來料理食材。近日，就有網友就在PTT女孩版提到，至今用過覺得萬用的廚房家電為何？貼文立刻引發熱議，許多主婦意見一面倒，瘋喊「1神器」輕鬆端出三菜一湯。
原PO表示，前陣子因為回老家過年，所以那幾天都住在家裡，才發現大嫂近幾年陸陸續續的把各種家電類如集點般的買齊了，「待在老家的期間，我算是趁機體驗了各種家電，水波爐、萬用鍋、蒸烤爐……巴拉巴拉」，不禁好奇詢問「各位至今用過哪種家電覺得最好用？」貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「微波爐，什麼都能弄」、「水波爐，一台抵多機！買了才知道好用」、「微波爐，配合日本的特殊材質保鮮盒，多數料理都能處理」、「瓦斯爐啊」、「萬用鍋好用！煮排骨湯、滷雞腿都直接骨肉分離，超軟嫩」。不過，大多主婦認為最好用的還是電鍋，忍不住大讚「原版的大同電鍋啊，沒有之一」、「大同電鍋，平常就會一次用兩個」、「絕對是大同電鍋吧」、「微波爐＋電鍋，三菜一湯不用顧火，順便做其他家事，讚」、「大同電鍋，而且要古早型的」、「大同電鍋對學生來說真的超級方便」。（編輯：賴詠璿）