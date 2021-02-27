麥當勞必吃的甜點？內行激推「經典神款」：比美國更好吃
編輯中心/綜合報導
2021-02-27 14:09:11
連鎖速食店麥當勞時常推陳出新，不僅餐點美味，還有「點點卡」和「麥當勞報報app」等優惠使用，深受不少民眾喜愛。近日一名網友在PTT女孩版貼文提到，每次到麥當勞都必點的甜點是蘋果派，笑稱「手拿著蘋果派時，都不由得對那未知的麥當勞蘋果派發明者獻上崇高的敬意」，貼文意外釣出一票同好共鳴。
原PO表示，每次到麥當勞都一定會點蘋果派，哪怕有時店員跟他說「要等7分鐘哦」，他都會毫不遲疑的回答「我願意等！」然後當手拿著蘋果派時，都不由自主對那未知的麥當勞蘋果派發明者，獻上崇高的敬意，好吃程度讓他忍不住驚嘆「這蘋果派應該可以得諾貝爾獎吧！」貼文立刻引發許多同好共鳴，並紛紛點出麥當勞蘋果派好吃的關鍵，「好吃，肉桂味道才是精髓」、「好吃＋1，喜歡那個肉桂味」、「從小就喜歡吃餒！」「少數能接受有肉桂味的甜點」、「根本是麥當勞最好吃的甜點」、「我愛＋1，不過我出國才發現，跟美國賣的蘋果派完全不同耶，美國麥當勞的很像他們傳統的那種，軟的、偏乾，台灣比較好吃」。不過，也有網友表示「芋頭派好吃多了」、「紅豆派更好吃」、「炸的皮不怎麼樣，都吸乾內餡而已」、「好恐怖，不敢吃肉桂」。（編輯：賴詠璿）